Flavio Briatore celebró el gran resultado de Alpine tras los puntos de Colapinto y Gasly en Canadá

Flavio Briatore celebró en sus redes sociales el gran rendimiento de Alpine en el Gran Premio de Canadá, donde Franco Colapinto y Pierre Gasly lograron sumar puntos importantes para la escudería francesa.

El empresario italiano compartió un video desde los boxes saludando con entusiasmo a los mecánicos del equipo y acompañó la publicación con un mensaje breve pero contundente: “Gran trabajo de todo el equipo hoy, felicitaciones a todos”.

La reacción de los fanáticos argentinos no tardó en llegar. En los comentarios, muchos destacaron el apoyo que Briatore le brindó a Colapinto desde su llegada al equipo, incluso en los momentos más difíciles de la temporada. “Gracias por apostar por Franco”, “Siempre confiaste en el 43” y “Carrera histórica” fueron algunos de los mensajes más repetidos.

El piloto argentino volvió a destacarse en la Fórmula 1 y firmó su mejor resultado desde su desembarco en la categoría: terminó sexto en Montreal y sumó ocho puntos clave para el campeonato de pilotos.

Por su parte, Pierre Gasly finalizó en la octava posición y aportó otras cuatro unidades para Alpine, que cerró el fin de semana canadiense con un total de 12 puntos.

Gracias a este resultado, la escudería francesa logró consolidarse en el quinto puesto del Campeonato de Constructores, solo por detrás de las potencias de la categoría: Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.