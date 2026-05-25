En el cumpleaños de Rodrigo, Betty Olave festejó el título de Belgrano y reveló un detalle inesperado

Beatriz Olave vivió una jornada cargada de emoción tras la consagración de Belgrano y el aniversario del nacimiento de Rodrigo Bueno. La mamá del Potro celebró el título del Pirata y compartió en sus redes sociales una curiosa coincidencia que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

A través de sus historias de Instagram, Betty mostró la torta con la que homenajeó al cantante cordobés, quien este año hubiera cumplido 53 años.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue el detalle que relacionó con la final que Belgrano le ganó a River. “En el segundo tiempo dieron 8 minutos de descuento y el partido terminó a los 53. Justo la edad de Rodrigo Alejandro Bueno”, escribió emocionada junto a un corazón.

La publicación se viralizó rápidamente entre los hinchas celestes y los seguidores del Potro, que interpretaron la coincidencia como un guiño especial en un día inolvidable para Córdoba.