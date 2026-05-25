El duro relato del Chaqueño Palavecino sobre su infancia

El Chaqueño Palavecino emocionó en la mesa de Juana Viale al recordar su infancia en el norte argentino y el duro camino que recorrió antes de convertirse en uno de los grandes referentes del folclore popular.

Durante su paso por Almorzando con Juana (eltrece), el cantante habló de sus raíces en Rancho El Ñato, Salta, una zona ubicada en la frontera con Bolivia y Paraguay, donde convivían distintas comunidades originarias y criollas. “Había siete etnias con dialectos distintos y nosotros hablábamos castellano”, relató.

En medio de la charla, dejó una frase que impactó a todos los presentes y resumió las dificultades que atravesó durante su niñez: “En el campo cantás porque no tenés para comer. Es un lugar donde la música nace de manera natural”.

El artista recordó que desde muy chico estuvo rodeado de canciones y sonidos populares. “Por las bocinas del barrio sonaban Los Chalchaleros, Los Manseros Santiagueños y Los Cantores del Alba. Uno iba absorbiendo todo eso”, contó.

También rememoró sus primeras experiencias cantando en la escuela y cómo la música comenzó a ocupar un lugar central en su vida. “La maestra nos hacía cantar todos juntos”, dijo entre sonrisas.

En otro tramo de la entrevista, el Chaqueño habló de uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su madre. Según relató, tras esa pérdida se mudó a la ciudad de Salta para vivir con una tía y comenzó a trabajar desde muy joven.

Antes de dedicarse de lleno a la música, trabajó como camionero y llegó a desempeñarse en empresas de transporte. Muchas de las guitarreadas que marcaron sus comienzos, recordó, surgían debajo de un tinglado donde guardaban colectivos.

“Yo quería grabar, pero no tenía plata. Todo costaba muchísimo y había que luchar”, expresó sobre aquellos años en los que veía muy lejana la posibilidad de grabar un disco.

Sobre el cierre, reflexionó sobre su estilo musical y destacó que siempre defendió una identidad propia, alejada de lo académico. “Mi música era más campechana, sin escuela, pero con la esencia de los mayores”, aseguró.

Finalmente, resumió la convicción que lo acompañó desde sus inicios con una frase contundente: “Yo confiaba en mí, sentía que estaba haciendo algo diferente”.