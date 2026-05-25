El conmovedor saludo de cumpleaños de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul celebró este 24 de mayo su cumpleaños número 34 y recibió un romántico mensaje de Tini Stoessel, quien volvió a demostrar públicamente el gran presente que atraviesa la pareja.

La cantante compartió en sus redes sociales una serie de fotos y videos inéditos junto al futbolista, repasando distintos momentos de la relación, desde sus primeras etapas hasta escenas más íntimas y actuales.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida”, escribió Tini junto a las imágenes, dejando en evidencia el fuerte vínculo que mantienen después de varias crisis y reconciliaciones.

Además, agregó una frase que rápidamente revolucionó a sus seguidores: “Te amo con todo mi corazón”.

La publicación se llenó de mensajes de cariño por parte de fanáticos y famosos, que celebraron el gran momento sentimental de la pareja en medio de los rumores de compromiso y casamiento que vienen creciendo desde hace meses.

La historia entre ambos atravesó varias idas y vueltas, algo que incluso Tini reflejó en algunas de sus canciones. Sin embargo, tras la última reconciliación, la relación parece haberse fortalecido.

En distintas entrevistas, la artista contó que atravesó momentos personales muy difíciles y mencionó el acompañamiento de personas clave en su vida, entre ellas María Becerra y el propio Rodrigo De Paul, quien estuvo cerca suyo en las etapas más complejas.

Actualmente, Tini pasa gran parte de su tiempo en Miami acompañando la carrera del mediocampista de la Selección Argentina, mientras ambos proyectan un futuro juntos cada vez más consolidado.