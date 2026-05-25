Santa Fe celebró la Revolución de Mayo con una emotiva gala patriótica y prepara el acto central

En el marco de las actividades organizadas por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo, la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe ofreció este domingo por la noche una Velada Patriótica en el Teatro Municipal 1º de Mayo, en una jornada que reunió a una gran cantidad de público.

El concierto estuvo dirigido por el maestro Silvio Viegas y contó con un repertorio dedicado a la música argentina. Además, participaron como invitados especiales los músicos Danilo Cernotto y Gaspar Macor, quienes se desempeñaron como solistas durante la presentación.

La gala formó parte de las actividades previas al acto central previsto para este lunes 25 de mayo en la Plaza 25 de Mayo, epicentro de la conmemoración oficial.

Según el cronograma difundido por las autoridades provinciales, desde las 15 habrá degustaciones de meriendas tradicionales, una feria de emprendedores locales y actividades vinculadas al Tour de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Posteriormente, a las 15.30, se desarrollará el acto central frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe, seguido por un desfile cívico-militar. Más tarde, a las 16.45, se presentará el Coro Polifónico La Merced.

Las actividades oficiales serán transmitidas a través del canal de YouTube del Gobierno provincial. Además, desde las 15 también se celebrará el tradicional Te Deum en la Catedral Metropolitana de Santa Fe.