Empresas rosarinas buscan quedarse con corredores viales clave en Santa Fe y el norte del país

Dos uniones transitorias de empresas (UTE) con fuerte presencia en Rosario se posicionan entre las principales interesadas en operar corredores viales estratégicos dentro del nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional.

Uno de los grupos empresarios está conformado por Rovial SA, Obring SA y José E. Pitón SA, mientras que la otra propuesta incorpora además a Edeca SA.

Las compañías competirán por la administración de tres corredores considerados estratégicos para la región: el Tramo Centro, el Centro-Norte y el Litoral.

En el caso de Santa Fe, los sectores más relevantes son el Tramo Centro y el Tramo Chaco-Santa Fe. El primero comprende cerca de 682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34, conectando Córdoba con Rosario, Rafaela y la capital provincial. Dentro de ese corredor se encuentran la autopista Rosario-Córdoba y sectores de alta circulación sobre la ruta nacional 34.

Por su parte, el Tramo Chaco-Santa Fe incluye casi 500 kilómetros de la ruta nacional 11 entre Resistencia y Santa Fe, atravesando localidades del norte santafesino como Reconquista, Vera y Avellaneda.

En paralelo, el corredor Centro-Norte vincula a Santa Fe con Santiago del Estero mediante más de 500 kilómetros de rutas nacionales.

Según los documentos técnicos de la licitación, las primeras obras estarán orientadas principalmente a recuperar el estado de corredores deteriorados y garantizar condiciones básicas de circulación. Entre las tareas previstas figuran trabajos de bacheo, repavimentación, señalización, iluminación, mantenimiento de banquinas, corte de pasto, limpieza y mejoras de seguridad vial.

Dentro del Tramo Centro también se contemplan intervenciones en sectores vinculados directamente con Rosario, especialmente entre la conexión con avenida Circunvalación y Cañada de Gómez, además de distintos puntos de la ruta 34 hacia el norte provincial.

Uno de los pocos proyectos de obra nueva incluidos en los anexos técnicos es la construcción de 16 kilómetros de autopista sobre la ruta nacional 34 dentro del tramo Centro-Norte.

El nuevo modelo de concesión modifica además el esquema tradicional de obra pública vial. Las futuras operadoras deberán afrontar las inversiones iniciales y luego recuperar el capital a través del cobro de peajes y de la explotación comercial de los corredores durante contratos que podrían extenderse hasta por 20 años.