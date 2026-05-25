Santa Fe celebró el 25 de Mayo con acto oficial y un Te Deum marcado por la nueva Constitución provincial

La ciudad de Santa Fe fue escenario este lunes del acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, en una jornada que reunió a autoridades provinciales y municipales en la Catedral Metropolitana de Santa Fe para participar del tradicional Te Deum.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente capitalino Juan Pablo Poletti encabezaron la ceremonia, acompañados por distintas figuras institucionales de la provincia.

La celebración tuvo además un contexto particular debido a que se trató del primer 25 de Mayo bajo el marco de la nueva Constitución provincial reformada, que establece que Santa Fe ya no posee una religión oficial.

Entre las autoridades presentes también estuvieron la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García; el titular del Concejo Municipal de la capital santafesina, Sergio Basile; y el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutiérrez.

Las actividades conmemorativas habían comenzado el domingo por la noche con una Gala Patriótica desarrollada en el Teatro Municipal 1º de Mayo, donde la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe ofreció un concierto especial dedicado a la música nacional.

La presentación estuvo dirigida por el maestro Silvio Viegas y contó con la participación de Danilo Cernotto en bandoneón y Gaspar Macor en guitarra, quienes actuaron como solistas invitados durante la velada patriótica.