Las pymes alertan por una crisis sin freno y advierten sobre un récord de quiebras en 2026

Los concursos preventivos crecieron más del 130% en CABA

IPA advirtió que 2026 podría superar los niveles de la pandemia

Más de 24 mil empresas cerraron desde noviembre de 2023

Más de 327 mil trabajadores perdieron cobertura laboral

El sector pyme reclama una ley de emergencia económica

IPA exige cambios macroeconómicos para reactivar el mercado interno

El deterioro del entramado productivo argentino encendió una nueva señal de alarma entre las pequeñas y medianas empresas. Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtieron que la aceleración de los concursos preventivos y el cierre sostenido de compañías configuran un escenario de “crisis terminal” para el sector manufacturero, con consecuencias sociales y económicas que ya impactan de lleno sobre el empleo, la inversión y la actividad industrial.

El presidente de IPA, Daniel Rosato, reveló que las aperturas de concursos preventivos crecieron más de un 130% en el último año únicamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sostuvo que, de mantenerse la tendencia actual, 2026 podría superar incluso los peores registros observados durante la pandemia.

El dirigente empresario reclamó una intervención urgente del presidente Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, a quienes responsabilizó por la falta de respuestas frente al derrumbe del aparato productivo. Además, exigió que el Congreso avance de manera inmediata con el tratamiento de un proyecto de ley de emergencia económica destinado a frenar la ola de cierres y evitar un colapso generalizado de las pymes.

Rosato sostuvo que las proyecciones iniciales ya quedaron desactualizadas por la velocidad de la crisis. Según explicó, IPA había advertido meses atrás que el país podía alcanzar el cierre de más de mil empresas, aunque los números actuales muestran un cuadro todavía más severo. Para el dirigente, la degradación económica y la multiplicación de procesos concursales reflejan un daño estructural que excede los registros de la Capital Federal y que se profundiza en distintas regiones del país.

Junto al titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, la entidad difundió un informe en el que detalló el impacto de la crisis sobre la producción y el empleo. El documento indicó que entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026 dejaron de operar 24.437 empresas en todo el país, mientras que más de 327 mil trabajadores perdieron cobertura dentro del sistema de riesgos del trabajo como consecuencia directa de los cierres.

El relevamiento también expuso una fuerte retracción de la inversión extranjera directa, con un saldo negativo considerado histórico para las últimas dos décadas. Según IPA, el proceso de desinversión se agravó por la salida de compañías multinacionales y por la reconversión de numerosas firmas nacionales que abandonaron la producción para orientarse a la importación, favorecidas por un esquema de dólar barato y apertura económica.

En paralelo, el sistema judicial comenzó a evidenciar el impacto del deterioro empresario. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires citados por IPA, durante 2025 se registraron 190 concursos preventivos, frente a los 82 contabilizados en 2023. La suba del 131,71% encendió alertas sobre una posible saturación de los tribunales comerciales.

La situación, lejos de estabilizarse, se agravó durante el primer trimestre judicial de 2026. Entre febrero y abril se abrieron 92 nuevos procesos concursales, una cifra que prácticamente iguala los niveles más críticos de la pandemia y que supera los registros anuales completos observados entre 2021 y 2024.

Desde IPA remarcaron que detrás de cada cierre existe un impacto mucho más profundo que la pérdida patrimonial de las empresas. Con una capacidad ociosa estimada en el 40,2%, el sector industrial enfrenta un escenario de fábricas paralizadas, caída del consumo y destrucción de puestos de trabajo directos e indirectos.

Frente a este panorama, la entidad propuso avanzar con un esquema de legislación de emergencia inspirado en mecanismos aplicados durante otras crisis económicas. El objetivo sería suspender ejecuciones hipotecarias y prendarias, extender períodos de exclusividad y facilitar acuerdos preventivos para otorgar tiempo financiero a las empresas.

Según Pizzano, las pymes necesitan recuperar capital de trabajo y contar con un margen temporal que les permita recomponer su actividad antes de caer definitivamente en la quiebra. Sin embargo, desde IPA remarcaron que ninguna herramienta jurídica alcanzará por sí sola si no se modifican las condiciones macroeconómicas que afectan al mercado interno, el empleo, los salarios y el consumo.

Para la entidad empresaria, el futuro inmediato del sector industrial dependerá no solo de medidas de emergencia, sino también de un cambio de rumbo económico capaz de reactivar la producción y evitar una profundización irreversible de la crisis.