Pettovello desembarcó en Roma y busca fortalecer el vínculo del Gobierno con el Vaticano en medio del debate por la inteligencia artificial

Sandra Pettovello llegó a Roma para iniciar una gira en el Vaticano

La ministra mantendrá reuniones con el Papa León XIV y Pietro Parolin

El Gobierno busca fortalecer la relación institucional con la Santa Sede

La visita podría influir en una futura llegada del Papa a la Argentina

El Ejecutivo lanzó el sistema “Gemelo Digital Social” basado en IA

León XIV advirtió sobre riesgos de deshumanización por inteligencia artificial

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, llegó este lunes a Roma para iniciar una agenda política y diplomática que tendrá como punto central su encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano. La visita se da en un contexto de acercamiento entre el gobierno de Javier Milei y la Santa Sede, pero también en medio de un debate creciente por el avance de la inteligencia artificial y su impacto social.

Según trascendió desde el entorno oficial, el viaje de Pettovello apunta a consolidar los lazos institucionales entre la Argentina y el Vaticano, además de profundizar el diálogo sobre temas sociales, tecnológicos y humanitarios. La funcionaria encabeza una agenda que incluye reuniones con autoridades eclesiásticas de primer nivel, entre ellas el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

Apenas arribó a suelo italiano, la ministra participó del acto conmemorativo por el 25 de Mayo realizado frente al monumento al general José de San Martín, ubicado en la Via di Valle Giulia. Allí coincidió con representantes diplomáticos y embajadores acreditados en Italia, en una ceremonia cargada de simbolismo político y protocolar.

La expectativa principal de la gira, sin embargo, está concentrada en el encuentro que Pettovello mantendrá con León XIV. En ámbitos diplomáticos consideran que esa reunión podría resultar determinante para avanzar en una eventual visita del Sumo Pontífice a la Argentina, una posibilidad que fue mencionada semanas atrás por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

El acercamiento entre la administración libertaria y el Vaticano atraviesa una etapa de reconstrucción luego de los fuertes cuestionamientos que Milei había formulado años atrás contra la Iglesia Católica. Desde la llegada del mandatario a la Casa Rosada, distintos sectores del oficialismo buscaron recomponer la relación institucional con la Santa Sede y generar un canal de diálogo estable.

La visita de Pettovello coincide además con un momento sensible por la reciente decisión del Gobierno nacional de avanzar con programas vinculados a la inteligencia artificial dentro del Ministerio de Capital Humano. Días atrás, la administración nacional anunció la puesta en marcha de “Gemelo Digital Social”, un sistema que incorpora herramientas de IA para auditar, cruzar información y optimizar la gestión de programas sociales.

Desde el Ejecutivo definieron la iniciativa como un esquema innovador orientado a anticipar problemáticas sociales y mejorar la eficiencia estatal. El propio Milei sostuvo que “Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera”, mientras que desde el área oficial explicaron que la plataforma permitirá construir modelos predictivos vinculados a distintas etapas de desarrollo social.

El lanzamiento generó críticas desde sectores opositores y organizaciones especializadas en derechos digitales, que cuestionaron los posibles riesgos asociados al manejo de datos sensibles y a la utilización de inteligencia artificial en políticas públicas.

Ese debate adquiere una dimensión adicional por las recientes advertencias formuladas por León XIV respecto al impacto de estas tecnologías. A través de una carta encíclica y distintos mensajes públicos, el Papa manifestó preocupación por las consecuencias éticas y humanas que puede generar el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

El líder de la Iglesia Católica alertó especialmente sobre los riesgos de “deshumanización” y planteó que la dignidad de las personas podría verse afectada por nuevas formas de automatización y control tecnológico. En una publicación reciente en la red social X, León XIV advirtió que en la era de la inteligencia artificial “la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada”.

En ese contexto, la reunión entre Pettovello y el Pontífice aparece atravesada por una agenda mucho más amplia que la estrictamente protocolar. El vínculo entre tecnología, desarrollo social, ética y políticas públicas se perfila como uno de los temas centrales de un encuentro que podría tener implicancias tanto diplomáticas como políticas para la relación futura entre el Gobierno argentino y el Vaticano.