El abrazo de Milei y Bullrich que buscó tapar la interna libertaria tras un 25 de Mayo cargado de tensión

Patricia Bullrich fue excluida de la comitiva oficial del 25 de Mayo

Karina Milei quedó señalada por el armado de la agenda presidencial

Javier Milei la abrazó públicamente en el balcón de la Casa Rosada

La senadora mantiene diferencias con el “triángulo de hierro”

Bullrich pidió explicaciones públicas a Manuel Adorni

Las especulaciones sobre una candidatura para 2027 siguen creciendo

La imagen duró apenas unos segundos, pero alcanzó para convertirse en una de las postales políticas más comentadas de la jornada patria. El abrazo entre el presidente Javier Milei y la senadora nacional Patricia Bullrich en el balcón de la Casa Rosada expuso mucho más que un gesto de cordialidad: dejó al descubierto las tensiones internas que atraviesan al oficialismo y la compleja relación entre la ex ministra de Seguridad y el núcleo duro del poder libertario.

La secuencia ocurrió luego de una mañana atravesada por movimientos políticos sutiles, señales cruzadas y decisiones cuidadosamente calculadas dentro del esquema presidencial. Bullrich no había sido incluida en la comitiva oficial que acompañó al mandatario durante las actividades centrales por el 25 de Mayo, una exclusión que en distintos sectores del oficialismo atribuyen directamente a Karina Milei, figura clave en el armado político y estratégico del Gobierno.

La senadora asistió por su cuenta al tradicional Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y luego se trasladó hacia la Plaza de Mayo mientras el resto del gabinete participaba de actividades oficiales en el Cabildo. Allí, Bullrich se mostró cercana a militantes y simpatizantes, saludando a quienes se acercaban y manteniendo una presencia propia, separada del dispositivo central diseñado por la Casa Rosada.

La ausencia de la dirigente en la agenda protocolar no pasó inadvertida dentro del universo libertario. En los pasillos políticos se interpretó como un mensaje interno hacia una figura que, pese a su alineamiento público con el Gobierno, mantiene autonomía política y conserva peso propio dentro del electorado de centroderecha.

Sin embargo, el escenario cambió horas más tarde. Tras los festejos oficiales, Milei encabezó una reunión de gabinete en la Casa Rosada y Bullrich fue convocada. El momento culminante llegó cuando el Presidente salió al balcón y, al advertir que la senadora permanecía detrás de escena en una segunda fila, la llamó para abrazarla delante de todos.

La escena tuvo una clara lectura política: mostrar unidad en medio de versiones crecientes sobre diferencias internas y disputas de poder dentro del oficialismo. El gesto presidencial buscó enviar una señal hacia afuera, aunque puertas adentro las tensiones continúan intactas.

En las últimas semanas, Bullrich se convirtió en una de las voces más incómodas para el denominado “triángulo de hierro”, el espacio de máxima influencia que rodea a Milei y que integran Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. El punto de mayor fricción apareció tras el escándalo político que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La ex ministra reclamó públicamente que Adorni presentara explicaciones y difundiera su Declaración Jurada Patrimonial Integral, una postura que generó malestar dentro del entorno presidencial. Ese posicionamiento habría profundizado el distanciamiento con sectores estratégicos del oficialismo y alimentó rumores sobre un intento de relegarla políticamente.

Pese a ello, Bullrich conserva niveles importantes de respaldo dentro del electorado más duro de centroderecha. Diversos sondeos la ubican como una de las figuras con mejor proyección política hacia 2027, escenario que alimenta especulaciones sobre una eventual candidatura futura.

Mientras tanto, la senadora refuerza una estrategia de comunicación enfocada en redes sociales y orientada especialmente al público joven. En las últimas semanas publicó videos con referencias musicales y estéticas ligadas al universo pop, utilizando canciones de artistas como Aitana, Madonna y María Becerra.

Uno de los posteos más comentados mostró el cartel de la Avenida Intendente Bullrich acompañado por la canción “Automático”, en un guiño interpretado por muchos como una señal política de proyección personal y posicionamiento electoral.

El abrazo en el balcón presidencial, entonces, no alcanzó para disipar completamente las versiones de conflicto. Más bien funcionó como una pausa momentánea en una interna que sigue latente y que amenaza con volver a escena ante cualquier nuevo episodio de tensión dentro del oficialismo.