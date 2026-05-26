La confianza en el Gobierno de Milei volvió a caer y acumuló cinco meses consecutivos de retroceso

El Índice de Confianza en el Gobierno cayó por quinto mes consecutivo

El ICG de mayo se ubicó en 1,99 puntos sobre una escala de 0 a 5

La caída acumulada desde fines de 2025 alcanza el 19,2%

Los indicadores de capacidad, honestidad e interés general retrocedieron

El mayor respaldo al Gobierno continúa entre los jóvenes de 18 a 29 años

El Gran Buenos Aires volvió a registrar la peor evaluación del país

El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de los momentos más delicados desde el inicio de su gestión en materia de percepción pública. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, registró en mayo una nueva caída y completó cinco meses consecutivos de retroceso, consolidando una tendencia negativa que comenzó a principios de 2026.

De acuerdo con el relevamiento, el indicador descendió un 1,6% respecto de abril y se ubicó en 1,99 puntos sobre una escala de 0 a 5. La cifra representa además una baja interanual del 18,7% en comparación con mayo de 2025 y acumula una contracción del 19,2% desde el cierre del año pasado.

El deterioro sostenido del índice refleja una pérdida gradual de respaldo hacia la administración libertaria en distintos sectores sociales y económicos. Durante enero, el ICG había caído un 2,8%; en febrero retrocedió un 0,6%; en marzo se desplomó un 3,5%; mientras que abril mostró la baja más pronunciada del año con un fuerte descenso del 12,1%. El nuevo retroceso de mayo consolidó así el peor ciclo consecutivo desde la llegada de Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

Con este resultado, el promedio general de confianza de la gestión se redujo a 2,41 puntos, el nivel más bajo desde el inicio del mandato presidencial. El informe destaca además que mayo de 2026 representa el mes número 30 del actual gobierno, un punto temporal que permite establecer comparaciones con otras administraciones recientes.

En ese sentido, el valor actual del ICG resulta muy similar al que registraba el gobierno de Mauricio Macri en el mismo tramo de su gestión. A los 30 meses de mandato, la administración macrista alcanzaba 2,04 puntos, apenas un 2,6% por encima del registro actual de Milei.

La comparación también muestra que el oficialismo libertario se encuentra por debajo del nivel de confianza que tenía el gobierno de Néstor Kirchner en igual período, cuando el índice se ubicaba en 2,42 puntos. Sin embargo, el dato de mayo todavía supera los registros que habían alcanzado Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos mandatos y también el nivel exhibido por Alberto Fernández.

El estudio reveló además un deterioro importante en tres de los cinco componentes que integran el índice. El apartado vinculado a la Capacidad del gobierno cayó un 5,6% y alcanzó 2,36 puntos, el peor resultado desde la asunción de Milei. También retrocedieron los indicadores asociados a Honestidad y Preocupación por el interés general, ambos ubicados en sus niveles más bajos de 2026.

En contraste, la Evaluación general del gobierno mostró una leve mejora del 3%, mientras que el componente de Eficiencia avanzó de manera marginal. No obstante, esas subas no alcanzaron para compensar la caída global del indicador.

Uno de los datos más llamativos del informe estuvo relacionado con la segmentación por género. La brecha entre hombres y mujeres se amplió significativamente durante mayo. Mientras el índice de confianza entre los varones creció un 6%, entre las mujeres se produjo una caída del 13%, elevando la diferencia entre ambos grupos a 0,68 puntos.

Por franjas etarias, el mayor nivel de respaldo al Gobierno se mantuvo entre los jóvenes de 18 a 29 años, seguidos por los mayores de 50. En cambio, el segmento de entre 30 y 49 años volvió a registrar una caída pronunciada, consolidando una tendencia negativa dentro del sector económicamente activo de la población.

El informe también detectó diferencias geográficas relevantes. Los niveles más altos de confianza se registraron en el interior del país, mientras que el Gran Buenos Aires apareció nuevamente como la región con peor evaluación hacia el Ejecutivo nacional.

La percepción económica volvió a mostrarse como un factor decisivo. Entre quienes creen que la situación económica mejorará durante el próximo año, el ICG alcanzó 4,17 puntos. En contraste, los sectores pesimistas apenas registraron 0,37 puntos, reflejando una fuerte pérdida de expectativa sobre el rumbo económico del país.

El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores sobre una muestra nacional de mil casos distribuidos en 39 localidades entre el 4 y el 19 de mayo de 2026.