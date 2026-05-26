Grabois analizó la primera encíclica de León XIV y advirtió sobre el poder global de la inteligencia artificial

Juan Grabois presentó su lectura de la encíclica Magnifica Humanitas

León XIV vinculó la inteligencia artificial con riesgos de deshumanización

La encíclica retoma la tradición social iniciada por León XIII

El documento cuestiona la concentración global del poder tecnológico

El Papa alertó sobre desempleo, desinformación y dependencia digital

La Iglesia reclamó regulación internacional sobre inteligencia artificial

El dirigente social y diputado nacional Juan Grabois presentó este lunes una extensa reflexión sobre Magnifica Humanitas, la primera encíclica del papa León XIV, un documento centrado en los desafíos éticos, sociales y políticos que plantea la inteligencia artificial en el mundo contemporáneo. El texto papal, firmado el 15 de mayo en coincidencia con el 135° aniversario de la histórica encíclica Rerum Novarum, fue presentado personalmente por el pontífice en el Vaticano, un gesto inédito en la tradición de la Iglesia Católica.

Lejos de enfocarse exclusivamente en cuestiones técnicas vinculadas a los algoritmos o los sistemas digitales, la encíclica propone una mirada humanista sobre el impacto de la revolución tecnológica en la vida cotidiana. Según Grabois, el documento constituye una intervención política, filosófica y espiritual frente a una transformación global que ya afecta el trabajo, la verdad, la libertad y la organización social.

El referente de Fuerza Patria estructuró su interpretación alrededor de tres símbolos centrales que, a su entender, permiten comprender el sentido profundo del mensaje papal. El primero está relacionado con la elección del nombre León XIV por parte de Robert Prevost, una decisión que conecta directamente con León XIII y con la encíclica Rerum Novarum de 1891, considerada el punto de partida de la doctrina social de la Iglesia.

Grabois sostuvo que, así como León XIII enfrentó las consecuencias de la primera Revolución Industrial y denunció las condiciones de explotación de la clase trabajadora, León XIV busca responder ahora a las nuevas formas de desigualdad y dominación surgidas en la era digital. Para ilustrar aquella etapa histórica, evocó las imágenes de Charles Chaplin y las condiciones extremas de trabajo que retrató en sus películas.

“El problema no era la máquina en sí, sino una revolución técnica sin revolución humana”, resumió el dirigente social al explicar el paralelismo que observa entre la industrialización del siglo XIX y la expansión actual de la inteligencia artificial.

El segundo símbolo destacado por Grabois fue el propio título de la encíclica. Según explicó, Magnifica Humanitas remite al Magnificat, la oración atribuida a María que celebra el enaltecimiento de los humildes frente a los poderosos. En esa referencia, el dirigente leyó una crítica implícita hacia la concentración global del poder tecnológico.

Para Grabois, el documento advierte sobre actores capaces de influir en las conductas, los deseos y la intimidad de las personas a través del control de plataformas digitales y sistemas de datos masivos. En esa línea, subrayó uno de los conceptos centrales de la encíclica: la tecnología no es neutral, sino que refleja los intereses de quienes la diseñan, financian y controlan.

El tercer eje de la interpretación se apoyó en una metáfora bíblica desarrollada por León XIV: la contraposición entre la Torre de Babel y los muros reconstruidos por Nehemías en Jerusalén. Mientras Babel simboliza la soberbia y la construcción destinada al dominio, los muros levantados por Nehemías representan una obra comunitaria orientada al cuidado y la protección colectiva.

Grabois vinculó esa imagen con experiencias concretas de organización popular como cooperativas, barrios populares, viviendas sociales y proyectos de reforma agraria. Según señaló, la encíclica propone una lógica de construcción comunitaria frente a modelos tecnológicos concentrados y excluyentes.

Uno de los capítulos que más atención generó en el análisis del dirigente fue el referido a los riesgos sociales de la inteligencia artificial. Allí, León XIV identifica tres amenazas principales: la degradación de la verdad a través de nuevas formas de desinformación, la pérdida de dignidad del trabajo frente al desempleo tecnológico y distintas formas de servidumbre asociadas a la economía digital.

El Papa también alertó sobre la dependencia creciente de los dispositivos electrónicos y sus efectos sobre la libertad individual, especialmente entre niños y jóvenes. En ese marco, Grabois reclamó políticas públicas de educación digital integral que aborden fenómenos como el grooming, la ludopatía online y la adicción a las pantallas.

La encíclica además cuestiona con dureza la concentración del poder tecnológico global y plantea que no alcanza con construir una inteligencia artificial “más moral” si las reglas continúan siendo definidas por un pequeño grupo de corporaciones o actores estatales.

El documento también dedica un apartado específico a la guerra y condena la posibilidad de delegar decisiones letales en sistemas autónomos. León XIV considera obsoleta la doctrina de la “guerra justa” y reclama acuerdos internacionales para limitar el desarrollo armamentístico basado en inteligencia artificial.

Para Grabois, el texto papal constituye una advertencia global sobre el rumbo de la revolución tecnológica y una convocatoria a reconstruir la centralidad de la dignidad humana frente a la expansión del poder digital.