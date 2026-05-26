La foto que Milei necesitaba para esconder la grieta dentro del poder libertario

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política argentina suele esconder sus crisis detrás de ceremonias patrióticas. El 25 de Mayo volvió a confirmar esa vieja tradición nacional. Mientras sonaban las campanas de la Catedral y la solemnidad del Tedeum intentaba transmitir una idea de institucionalidad ordenada, en el interior del poder libertario ocurría algo mucho más relevante que cualquier protocolo: Javier Milei estaba tratando de contener la primera crisis seria de convivencia dentro de su propio círculo de confianza.

La escena final en el balcón de la Casa Rosada no fue una improvisación ni una simple foto destinada a las redes sociales. Fue una decisión política. Tal vez una necesidad. Milei apareció acompañado por Karina Milei y Santiago Caputo, reconstruyendo delante de todos la arquitectura original sobre la que edificó su llegada al poder. El famoso “triángulo de hierro” volvía a mostrarse unido después de semanas de rumores, operaciones cruzadas y desconfianzas internas.

Nada de eso ocurre gratuitamente en un gobierno donde las imágenes son tratadas como piezas de ingeniería política.

Desde que llegó a la presidencia, Javier Milei entendió algo que el kirchnerismo había comprendido antes que nadie: en tiempos de hipercomunicación, la fotografía ya no ilustra la política; la reemplaza. Cada gesto adquiere valor de mensaje. Cada presencia o ausencia se transforma en una definición de poder.

Por eso resultó imposible no advertir la carga simbólica de aquella caminata hacia la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Caputo, que había permanecido lejos de ese núcleo ceremonial en celebraciones anteriores, esta vez fue incorporado deliberadamente al corazón del dispositivo presidencial. No era un detalle menor. Era Milei diciendo algo. O varias cosas al mismo tiempo.

Primero, que el asesor sigue siendo indispensable para el funcionamiento político del Gobierno. Segundo, que el Presidente no piensa entregarlo como prenda de paz frente al avance del karinismo. Y tercero, quizá lo más importante: que el mileísmo todavía depende demasiado de un sistema de poder extremadamente pequeño, cerrado y personalista.

En rigor, el problema que atraviesa hoy al oficialismo no es ideológico. Tampoco programático. Es una disputa clásica por influencia alrededor del líder. Todos los gobiernos terminan enfrentando esa tensión. La diferencia es que el universo libertario había construido hasta ahora una narrativa de cohesión absoluta, casi religiosa, alrededor de la figura presidencial.

Ese mito empezó a resquebrajarse.

La crisis detonada alrededor del episodio vinculado a la cuenta “PeriodistaRufus” expuso algo que la Casa Rosada venía intentando mantener debajo de la alfombra: la existencia de dos terminales de poder que ya no funcionan en perfecta sincronía. Por un lado, Karina Milei y su estructura partidaria, concentrada en el control territorial, el armado nacional y la disciplina interna de La Libertad Avanza. Por otro, Santiago Caputo y el ecosistema de comunicación, narrativa digital y estrategia presidencial que construyó alrededor de Milei desde antes de la campaña.

Son dos formas distintas de ejercer poder. Y, sobre todo, dos formas distintas de interpretar el futuro del mileísmo.

Karina administra accesos. Caputo administra sentido político. Ella construye estructura. Él construye relato. Ella piensa en el partido. Él piensa en el liderazgo presidencial. El problema aparece cuando ambas dimensiones empiezan a superponerse.

En los últimos meses, la hermana presidencial fue consolidando un control cada vez más fuerte sobre el funcionamiento político del oficialismo. Gobernadores, legisladores, armadores provinciales y funcionarios aprendieron rápidamente una regla central de esta etapa: nadie llega a Milei sin pasar antes por Karina. Esa concentración generó inevitablemente resistencias y recelos internos.

Caputo, mientras tanto, siguió conservando algo decisivo: la confianza emocional del Presidente.

Por eso Milei reaccionó como reaccionó. Cuando decidió definirlo públicamente como “un hermano”, no estaba pronunciando solamente una frase afectiva. Estaba delimitando territorio político. El Presidente quiso dejar en claro que, pese a las tensiones, no piensa prescindir del hombre que considera clave para interpretar y ejecutar su modelo de poder.

El problema es que el equilibrio empieza a volverse cada vez más delicado.

Porque mientras Milei intentaba exhibir cohesión en el balcón presidencial, otra figura quedaba cuidadosamente marginada de la escena: Victoria Villarruel. La vicepresidenta volvió a aparecer afuera del núcleo real de decisiones, relegada de la liturgia oficial y prácticamente invisibilizada en el esquema político del 25 de Mayo.

La exclusión ya dejó de ser episódica. Se transformó en doctrina.

En cualquier otro gobierno, semejante fractura entre Presidente y vicepresidenta habría derivado en negociaciones de recomposición institucional. En el universo libertario sucede lo contrario: la marginación funciona como advertencia. Milei parece convencido de que el poder se preserva restringiendo el acceso al círculo íntimo y administrando la cercanía como si fuera un privilegio político.

Pero esa lógica tiene riesgos.

Los liderazgos excesivamente concentrados suelen funcionar con enorme eficacia mientras el poder crece. El problema comienza cuando aparecen las primeras disputas por espacios, influencia y proyección futura. Entonces emergen las facciones, las operaciones y las peleas subterráneas que todo oficialismo intenta ocultar.

Eso es exactamente lo que empezó a ocurrir.

La imagen del balcón buscó transmitir orden. Sin embargo, debajo de esa fotografía cuidadosamente diseñada, lo que verdaderamente apareció fue otra cosa: la evidencia de que Milei ya no está administrando solamente un fenómeno político disruptivo, sino una estructura de poder que empezó a desarrollar sus propias tensiones internas.

Y quizá allí resida la principal preocupación presidencial.

No en la oposición. No en los mercados. Ni siquiera en la crisis económica.

El verdadero temor de Milei parece ser otro: que el dispositivo político que construyó alrededor de la lealtad absoluta comience lentamente a fragmentarse desde adentro.