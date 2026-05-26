Rafaela celebró el 25 de Mayo con un fuerte llamado a la unidad, el compromiso ciudadano y los valores de la patria

La ciudad de Rafaela conmemoró este domingo un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con una jornada cargada de emoción, reflexión y sentido patriótico, en un acto oficial realizado en el Cine Teatro Manuel Belgrano y en el tradicional Tedeum celebrado en la Catedral San Rafael.

La ceremonia central estuvo encabezada por el intendente Leonardo Viotti, acompañado por autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones intermedias y vecinos que colmaron el auditorio para participar de una de las fechas más emblemáticas de la historia argentina.

El acto comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia y la interpretación del Himno Nacional Argentino, en un clima de profundo respeto y emoción. La jornada también contó con una destacada intervención artística del grupo local Rupay Danza, que aportó música y expresión cultural a una celebración atravesada por la memoria histórica y el compromiso ciudadano.

Entre las autoridades presentes estuvieron el senador provincial Alcides Calvo, el diputado Juan Argañaraz, la presidenta del Concejo Municipal Mabel Fossatti, el secretario provincial Mauricio Basso, Norma Bessone, además de representantes de instituciones, fuerzas de seguridad y entidades de la comunidad.

Durante su discurso, Leonardo Viotti puso el foco en la necesidad de recuperar los valores fundacionales de la patria y convocó a los ciudadanos a asumir un compromiso activo en la construcción colectiva de la sociedad.

“Hace 216 años un grupo de personas tomó la decisión de construir un país. No recibieron precisamente una patria, la construyeron”, expresó el mandatario local ante el auditorio.

En ese sentido, remarcó que “la patria no solo se construye con grandes hechos, sino también desde las pequeñas cosas del día a día”, y destacó valores como “el trabajo, el esfuerzo, la honestidad y la familia” como pilares fundamentales para fortalecer el entramado social.

El intendente también trazó un paralelismo entre los desafíos de 1810 y las dificultades actuales que atraviesa el país. “Las cadenas de hoy son distintas a las de hace 216 años, pero seguimos teniendo grandes desafíos como ciudad y como nación”, sostuvo.

Sobre el cierre de su mensaje, convocó a recuperar el sentido de comunidad y solidaridad: “Lo vamos a poder mejorar el día que cada uno de nosotros entendamos que la patria es el otro y que la patria somos todos”.

Un Tedeum marcado por la reflexión social y el mensaje de unidad

La jornada patria comenzó horas antes con el tradicional Tedeum en la Catedral San Rafael, presidido por Ariel Botto y concelebrado por Alejandro Mugna, Alejandro Sola y el diácono Danilo Monti.

La ceremonia reunió nuevamente a autoridades políticas, fuerzas de seguridad, instituciones y vecinos en una celebración religiosa que dejó un fuerte mensaje vinculado a la libertad, la dignidad humana y la construcción de una patria más justa.

Durante la homilía, el padre Alejandro Sola reflexionó sobre el verdadero significado de la libertad y el compromiso social.

“La patria comporta no sólo alcanzar algo propio sino principalmente reconocer como propio a alguien, a otros, a todos”, expresó.

Asimismo, advirtió que “seguimos encadenados como nación si hoy siguen existiendo entre nosotros pobres, cautivos, ciegos y oprimidos”, en un mensaje que invitó a pensar la realidad social desde la empatía, el diálogo y el bien común.

En otro tramo de su reflexión, sostuvo que “la libertad no consiste sólo en no depender de los demás”, sino también en abandonar los egoísmos y asumir una verdadera construcción colectiva.

La celebración del 25 de Mayo volvió así a reunir a la comunidad de Rafaela en torno a los valores democráticos, la identidad nacional y el compromiso ciudadano, en una jornada donde la fe, la patria y la reflexión social se entrelazaron en un mismo mensaje de unidad y esperanza.