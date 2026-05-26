La hipocresía de los discursos

Por Carlos Zimerman

Otra vez la misma película. Otra vez los actos patrios, las banderas impecables, los funcionarios acomodándose frente al atril, los discursos escritos por algún asesor con exceso de adjetivos y falta de vergüenza. Otra vez las palabras “patria”, “unidad”, “compromiso”, “solidaridad” y “futuro” flotando en el aire mientras la realidad es completamente diferente.

Y lo peor no es que mientan. Lo peor es que ya ni siquiera se esfuerzan en disimular la hipocresía.

Porque cada conmemoración patria se transformó en una competencia de solemnidad barata. Políticos que hablan del pueblo mientras viven desconectados de él. Funcionarios que piden esfuerzo cuando jamás resignan un privilegio. Dirigentes que se golpean el pecho hablando de honestidad mientras especulan todo el día con cargos, internas, acomodos y negocios.

Y del otro lado, algunos representantes religiosos que también se suben al escenario moral para dar lecciones de ética como si estuvieran por encima del barro cotidiano. Como si no fueran parte de una sociedad que hace años viene mirando para otro lado.

Nunca un mea culpa. Nunca una autocrítica verdadera. Jamás alguien diciendo: “fracasamos”. Nadie se hace cargo de nada.

Pero la verdad es mucho más incómoda de aceptar: el país que tenemos es responsabilidad de todos. Acá nadie puede hacerse el distraído. Nadie puede jugar al salvador. Argentina no llegó a esta decadencia por obra de un extraterrestre. Llegó por décadas de egoísmo, corrupción, mediocridad, viveza criolla y cobardía colectiva.

Especialmente de esa dirigencia política que habla de sacrificio mientras todos los días intenta sacar ventajas personales. Los mismos que lloran por los pobres frente a un micrófono y después negocian cargos, contratos o favores entre cuatro paredes. Los mismos que hablan de futuro mientras piensan en la próxima elección y no en la próxima generación.

Y mientras tanto, la gente común sigue trabajando, pagando impuestos, sobreviviendo como puede y escuchando discursos vacíos que ya no emocionan a nadie.

Argentina va a ser grande el día que dejemos de actuar.

Va a ser grande cuando cada uno haga con honestidad lo que le toca hacer. Cuando el funcionario deje de creerse patrón del Estado. Cuando el político deje de pensar en “chiquito”. Cuando entiendan que gobernar no es salvarse solo ni acomodar amigos.

La patria no necesita más relato. Necesita decencia.

Basta de discursos hipócritas.

Basta de mentirle a la gente.

Basta de usar las fechas patrias como escenario de campaña permanente.

Basta de funcionarios que hablan como próceres y actúan como oportunistas.