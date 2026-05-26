Pullaro llamó a la unidad en el acto patrio: “Nadie se salva solo”

Con un fuerte mensaje de unidad y compromiso colectivo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este domingo el acto central por los 216 años de la Revolución de Mayo en la capital provincial. La jornada reunió a miles de personas frente a la Casa de Gobierno y combinó ceremonia religiosa, desfile cívico-militar y actividades culturales para toda la familia.

El mandatario provincial cerró su discurso con una frase que marcó el tono político del encuentro: “Nadie se salva solo”. Antes, el intendente santafesino, Juan Pablo Poletti, había destacado el rol cotidiano de los ciudadanos al afirmar que “los vecinos de a pie son los patriotas de nuestro tiempo”.

Las actividades comenzaron durante la tarde con el tradicional Tedeum realizado en la Catedral Metropolitana. La ceremonia religiosa fue presidida por el obispo auxiliar, monseñor Matías Vecino, mientras que el arzobispo Sergio Fenoy participó desde el altar principal.

Pullaro llegó acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien estuvo presente durante toda la jornada oficial. También participaron autoridades provinciales y municipales, además de integrantes de la Corte Suprema santafesina, entre ellos su presidente, Rafael Gutiérrez.

Tras la celebración religiosa, las autoridades caminaron desde la Catedral hasta el escenario principal montado frente a la Casa Gris, en medio de una importante cantidad de vecinos que se acercaron para participar de los festejos patrios aprovechando el buen clima.

El desfile cívico-militar fue uno de los momentos más convocantes de la jornada y contó con la participación de fuerzas de seguridad, instituciones educativas y agrupaciones tradicionales. El cierre incluyó una exhibición de equipamiento destinado a salud y seguridad, que recibió una fuerte ovación del público presente.

Además de los actos protocolares, la celebración ofreció propuestas recreativas y culturales para toda la familia. Entre ellas se destacaron simuladores vinculados a los Juegos Odesur y un espectáculo musical encabezado por el Coro de la Merced, dirigido por Rodrigo Naffa, con un repertorio que incluyó canciones de Abel Pintos, Víctor Heredia, Soda Stereo y del artista santafesino Miguel Ángel Morelli.