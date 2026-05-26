Avanza el relevamiento ambiental en instituciones deportivas

Los clubes cumplen un rol social fundamental en la ciudad y representan espacios estratégicos para impulsar hábitos y acciones vinculadas a la sustentabilidad. En ese marco, el programa "Clubes Sustentables" busca trabajar junto a cada institución en la construcción de herramientas concretas que permitan mejorar la gestión de los recursos, fortalecer la separación de residuos y promover buenas prácticas ambientales.



El director del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Enrique Soffietti, expresó: "Trabajar de manera conjunta nos permite acercar herramientas y acompañar a cada club en la incorporación de prácticas que cuiden el ambiente, tanto en sus actividades diarias como en encuentros y eventos con gran participación de personas. Buscamos seguir consolidando este trabajo con los clubes, porque entendemos que la construcción de una ciudad más sustentable requiere compromiso colectivo y el aporte de cada institución".



Trabajo realizado

Hasta el momento, el equipo técnico del Instituto ya visitó 11 clubes de la ciudad: Club Atlético Independiente, Club Ferrocarril del Estado, Atlético de Rafaela, Club Estudiantes, CRAR, Club Juventud, Club Provincial, Círculo Aeromodelista Rafaela, Club Almagro, Club 9 de Julio y Tiro Federal. En cada institución se llevaron adelante relevamientos integrales para conocer el estado actual de la gestión ambiental.



Durante las visitas se realizaron diagnósticos sobre distintos ejes, entre ellos gestión de residuos, eficiencia energética, consumo de agua, comunicación ambiental y espacios verdes. Este trabajo permite relevar información específica sobre las prácticas existentes, identificar fortalezas y detectar oportunidades de mejora adaptadas a la realidad de cada club.



A partir de la información recopilada, el equipo técnico elaboró informes individuales para cada institución, donde se sistematizan los datos relevados y se presentan recomendaciones y propuestas de acción orientadas a fortalecer la gestión ambiental en cada espacio.



Esta etapa de diagnóstico constituye una herramienta clave para que los clubes puedan planificar e implementar mejoras progresivas, incorporando criterios de sustentabilidad en su funcionamiento diario.



Como próximos pasos, está prevista una segunda ronda de visitas a las instituciones relevadas para realizar un seguimiento de los procesos iniciados, acompañar la implementación de acciones y evaluar los avances alcanzados.



Además, hay programadas 5 visitas más las próximas semanas a las instituciones CREAR, Club de Planeadores, CRAS, Jockey Club y Quilmes. En este sentido, desde el IDSR se continúa convocando a otras instituciones deportivas de la ciudad a sumarse a esta propuesta, con el objetivo de ampliar la participación y consolidar una red local de clubes comprometidos con el cuidado ambiental.



A través de esta línea de trabajo, el Instituto para el Desarrollo Sustentable reafirma su compromiso de acompañar a los clubes como actores estratégicos de la vida comunitaria, promoviendo transformaciones concretas que contribuyan a construir una Rafaela cada vez más sustentable.