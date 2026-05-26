Comenzó una nueva edición del taller de Lengua de Señas Argentina

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, dio inicio a una nueva edición del taller de Lengua de Señas Argentina (LSA), una propuesta formativa destinada a residentes de la ciudad y orientada a promover herramientas de comunicación inclusiva.



La capacitación, que se desarrolla bajo modalidad mixta y cuenta con encuentros presenciales y virtuales, está a cargo del Centro Educativo Asociación Civil Las Manos Hablan y convoca, una vez más, a una importante cantidad de participantes interesados en iniciarse en el aprendizaje de la Lengua de Señas Argentina.



El primer encuentro presencial se llevó a cabo en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, dando comienzo a un trayecto de formación que busca fortalecer la inclusión, la empatía y la accesibilidad en la comunidad.



Desde la Asociación Civil Las Manos Hablan expresaron:

"Hoy queremos agradecer profundamente a la ciudad de Rafaela y a la Municipalidad de Rafaela por llevar adelante y acompañar este hermoso proyecto de inclusión y comunicación.

Gracias por apostar a la formación, a la empatía y a la construcción de espacios donde la Lengua de Señas Argentina se transforma en un verdadero puente entre las personas.

Cada encuentro compartido demuestra que cuando las instituciones y la comunidad trabajan juntas, es posible construir una sociedad más accesible, humana e inclusiva para todos".