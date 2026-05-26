Preocupación por Messi: una sobrecarga muscular pone en duda su presencia en los amistosos de Argentina

La salida anticipada de Lionel Messi en el último partido de Inter Miami encendió las alarmas tanto en Estados Unidos como en la Selección argentina. El capitán albiceleste fue sometido a estudios médicos tras el encuentro de la MLS y los resultados confirmaron una sobrecarga muscular que lo obligará a permanecer algunos días fuera de las canchas.

Si bien desde el club estadounidense llevaron tranquilidad al asegurar que el rosarino no sufrió una lesión de gravedad, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución y todavía no tiene certezas sobre su participación en los amistosos previos al Mundial.

La principal preocupación pasa por el estado físico del capitán de cara al debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo, previsto para el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas.

Según trascendió, Messi necesitaría al menos unos diez días para recuperarse completamente antes de volver a sumar minutos de competencia. Mientras tanto, se espera que la próxima semana se incorpore a los entrenamientos del seleccionado argentino en Estados Unidos, donde realizaría tareas diferenciadas y trabajos de acondicionamiento físico.

Antes del inicio del Mundial, Argentina disputará dos amistosos preparatorios: el primero será el 6 de junio ante Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, mientras que el segundo se jugará el 9 de junio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Por ahora, la presencia del Diez en esos compromisos continúa siendo una incógnita. Todo dependerá de cómo responda físicamente en los primeros días de trabajo junto al plantel nacional y de la evaluación que realice el cuerpo técnico en la recta final hacia la Copa del Mundo.

Aunque la lesión no sería de gravedad, cualquier inconveniente físico que involucre a Messi genera máxima atención, especialmente a pocas semanas del inicio de una nueva cita mundialista en la que Argentina buscará volver a pelear por el título.