Las prepagas vuelven a aumentar en junio: las cuotas subirán hasta un 2,9%

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los nuevos aumentos que aplicarán en junio sobre sus planes de salud. Según informaron las compañías ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), las cuotas tendrán incrementos que llegarán hasta el 2,9%, en un contexto donde los costos del sistema sanitario continúan presionando sobre los valores que pagan los afiliados.

Los nuevos porcentajes fueron cargados en el sistema digital obligatorio implementado por la SSS, mecanismo mediante el cual las firmas deben informar oficialmente las actualizaciones de sus aranceles.

Con estos ajustes, algunas prepagas volverán a ubicarse por encima del índice de inflación mensual. De acuerdo con los últimos datos difundidos por el INDEC, la inflación de abril fue del 2,6%, mientras que varias empresas aplicarán subas superiores para el mes próximo.

El comportamiento de las cuotas médicas ya venía mostrando incrementos sostenidos en los últimos meses. En abril, los planes de salud registraron aumentos promedio del 2,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 2,5% a nivel nacional.

En términos acumulados, el rubro salud mostró durante el primer cuatrimestre del año subas del 10,5% en el AMBA y del 10,4% en el promedio nacional, consolidándose como uno de los servicios que más impactan sobre el bolsillo de las familias.

La variación interanual también refleja el fuerte encarecimiento de la cobertura privada de salud. Según las estadísticas oficiales, el incremento promedio en todo el país alcanzó el 29,7% respecto al mismo período del año pasado, mientras que en el Gran Buenos Aires llegó al 29,4%.

Las nuevas actualizaciones vuelven a generar preocupación entre los afiliados, especialmente en un escenario económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el incremento sostenido de los servicios esenciales.