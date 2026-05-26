Alarma financiera: la morosidad de los hogares argentinos se cuadruplica en un año

Los últimos reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondientes al cierre de marzo de 2026 han encendido todas las alarmas en el sistema financiero. Los datos revelan un deterioro sin precedentes en la capacidad de repago de los ciudadanos: la morosidad de las familias saltó del 3,3% al 11,5% en apenas doce meses. Este incremento, que representa el mayor desplome de la cartera crediticia desde el fin de la convertibilidad, marca una crisis profunda en la relación entre los bancos y los consumidores.

La raíz de este colapso reside en una asimetría económica insostenible. Mientras que el financiamiento funcionó temporalmente como un ingreso complementario para sostener el consumo durante 2025, el desplome de los salarios reales terminó por asfixiar a los deudores. Según registros oficiales, los salarios públicos lideran la caída con una pérdida del 17% en términos reales desde fines de 2023, seguidos por una baja del 9,2% en el total de los trabajadores registrados. La combinación de deudas con altos costos financieros y sueldos en retroceso generó una trampa de liquidez que hoy se manifiesta en el incumplimiento masivo.

El mapa del deterioro muestra que los préstamos personales son el segmento más crítico, con una irregularidad que alcanzó el 14,2%. Estos créditos, habitualmente utilizados para cubrir emergencias o gastos corrientes, son los primeros en resentirse ante la erosión del bolsillo. Por su parte, las tarjetas de crédito no se quedan atrás, registrando una mora del 11,7%, lo que confirma que el fenómeno afecta a todos los instrumentos de consumo cotidiano. En contraste, el sector empresarial mantiene una mora contenida del 3,1%, evidenciando que el ajuste macroeconómico ha golpeado de forma desproporcionada a los hogares.

Las consecuencias de esta situación se proyectan directamente sobre la actividad económica de los próximos meses. Un hogar en mora destina una porción creciente de sus ingresos a pagar punitorios y recargos, lo que comprime aún más la demanda agregada. Además, las entidades financieras se ven obligadas a aumentar sus previsiones por incobrabilidad, lo que podría frenar la oferta de nuevos créditos. Los expertos advierten que para revertir esta tendencia se requiere una recuperación sostenida del salario real o una baja drástica en las tasas de interés, condiciones que, al cierre del primer trimestre de 2026, aún no muestran una trayectoria clara de mejora.