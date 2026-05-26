Eduardo Carrera rompió el silencio tras salir de Gran Hermano y habló de la hija que no reconoció

La eliminación de Eduardo Carrera de Gran Hermano no solo dejó repercusiones dentro del reality, sino también fuera de la casa. Apenas abandonó el programa, el exparticipante debió enfrentar públicamente uno de los episodios más delicados de su vida personal: la relación con una hija a la que nunca reconoció formalmente.

Durante su paso por “La Cumbre”, el ciclo de streaming conducido por Santiago del Moro, Carrera mostró incomodidad cuando fue consultado por Mia, la hija nacida de su vínculo con Romina Orthusteguy, a quien conoció durante la tercera edición del reality en 2002.

El exjugador reconoció que estuvo ausente durante gran parte de la vida de la joven y vinculó esa situación a una fuerte crisis personal que atravesó tras la separación.

“Me la perdí porque me separé y no estuve más en los medios porque me deprimí muchísimo”, expresó durante la entrevista.

Además, aseguró que en distintos momentos intentó acercarse a través de instancias de mediación, aunque afirmó que esos intentos no prosperaron. También dejó abierta la posibilidad de construir un vínculo en el futuro, aunque reconoció que desconoce si del otro lado existe la misma intención.

Carrera sostuvo que nunca desapareció voluntariamente de la vida de su hija y rechazó versiones que circularon durante años sobre presuntos episodios de violencia.

“Es mentira que la revoleé contra la cama cuando nació. Rotundamente no. No haría eso nunca y jamás maltraté a Romina”, afirmó.

En el mismo sentido, explicó que la relación con Orthusteguy ya estaba deteriorada antes del embarazo y remarcó que no deseaba continuar la pareja en ese momento.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión en redes sociales y volvieron a poner en escena una historia personal que durante años permaneció lejos de la exposición mediática, pero que reapareció con fuerza tras el regreso de Carrera a la televisión.