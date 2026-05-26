Nicole Neumann sorprendió con una íntima confesión: “Ninguna pareja me vio ir al baño”

Nicole Neumann volvió a dar que hablar tras una divertida y sincerísima entrevista en Las chicas de la culpa, el ciclo emitido por eltrece. La modelo dejó varias confesiones personales que desataron risas en el estudio, aunque una en particular llamó especialmente la atención: aseguró que jamás fue al baño delante de ninguna de sus parejas.

Todo comenzó cuando la conductora Connie Ballarini le preguntó si tenía problemas con usar el baño con la puerta abierta. Sin filtros y entre carcajadas, Nicole respondió tajante.

“No. Definitivamente no. Ninguna pareja mía, ni el padre de mis hijas después de 11 años juntos, se enteró que yo iba al baño”, lanzó, sorprendiendo al resto de las panelistas.

Ante la incredulidad de las conductoras, la modelo explicó que siempre buscó alternativas para evitar ese tipo de situaciones incómodas. Incluso contó que, cuando compartía viajes o habitaciones de hotel, ideaba excusas para quedarse sola unos minutos.

“Les decía que bajaran a desayunar o inventaba que iba al gimnasio. Siempre buscaba alguna salida”, relató.

Durante la charla, Nicole admitió que el tema le genera una enorme incomodidad y explicó que su postura tiene que ver con preservar cierta intimidad dentro de la pareja.

“Para mí es mataerotismo total. Siento que si lo veo o me ven, se rompe algo”, reflexionó.

Además, confesó que esa situación le generó estrés en más de una ocasión, especialmente al inicio de sus relaciones sentimentales, cuando todavía no existía demasiada confianza.

“Era un problema enorme en los primeros viajes con un novio. Lo padezco de verdad”, reconoció.

La conversación siguió entre bromas hasta que Malena Guinzburg le consultó si alguna vez alguna de sus parejas había tenido un accidente incómodo durante la noche.

Entre risas, Nicole respondió que sí, aunque aseguró que siempre eligió “fingir demencia” al día siguiente para evitar situaciones embarazosas.

La espontaneidad de la charla rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron opiniones divididas entre quienes entendieron su postura y quienes tomaron la confesión con humor.