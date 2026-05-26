Qué significa dormir con la televisión prendida, según la psicología

Dormir con la televisión encendida es un hábito mucho más frecuente de lo que parece y, según especialistas en salud mental, puede revelar distintos aspectos emocionales y psicológicos relacionados con la ansiedad, el estrés o la necesidad de compañía.

Aunque para muchas personas se trata simplemente de una costumbre nocturna, expertos en psicología y trastornos del sueño explican que el sonido de fondo del televisor suele funcionar como una herramienta inconsciente para relajarse y desconectarse de los pensamientos que aparecen al final del día.

La psicóloga clínica Sarah Silverman señaló que ver programas conocidos o escuchar voces familiares puede generar una sensación de seguridad y contención emocional, especialmente en momentos de estrés, angustia o soledad.

Desde la psicología, el silencio absoluto puede resultar incómodo para algunas personas, ya que favorece la aparición de pensamientos repetitivos, preocupaciones o ansiedad nocturna. En ese contexto, la televisión actúa como una distracción constante que ayuda a disminuir el nivel de tensión mental antes de dormir.

Los especialistas también remarcan que este comportamiento suele estar asociado a personas con dificultad para relajarse o desconectarse emocionalmente después de jornadas intensas o situaciones de estrés acumulado.

Además, existe un componente emocional y cultural importante. Quienes crecieron en hogares con mucho ruido de fondo o acostumbrados a dormir acompañados por sonidos pueden relacionar inconscientemente la televisión con sensaciones de protección, rutina y compañía.

En algunos casos, el hábito también aparece como una forma de evitar la sensación de soledad, especialmente en personas que viven solas o atraviesan períodos emocionalmente complejos.

Las razones más frecuentes, según especialistas

Reducir la ansiedad antes de dormir.

Evitar pensamientos repetitivos o intrusivos.

Generar sensación de compañía y seguridad.

Relajarse más fácilmente con ruido de fondo.

Mantener hábitos asociados a experiencias familiares o emocionales.

Sin embargo, los expertos advierten que dormir constantemente con la televisión encendida también puede afectar la calidad del descanso, ya que la luz y el sonido interfieren con las fases profundas del sueño y dificultan un descanso verdaderamente reparador.