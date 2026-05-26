Compañía para el Cuti: Tottenham buscaría blindar su defensa con otro central de la Selección

El mercado de pases de la Premier League podría ser testigo de un movimiento estratégico con sello argentino. Según las últimas versiones que circulan en Inglaterra, el defensor Marcos Senesi estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Tottenham Hotspur. El futbolista, que actualmente se encuentra negociando las condiciones de su traspaso, podría compartir la zaga central con su compatriota Cristian "Cuti" Romero a partir de la próxima temporada, en lo que representaría una de las duplas defensivas más prometedoras del fútbol europeo.

La operación, que se encontraría en una etapa de definición, se concretaría bajo la modalidad de jugador libre, ya que el contrato de Senesi con el AFC Bournemouth estaría por finalizar. El conjunto londinense, dirigido por Roberto De Zerbi, intentaría imponerse en la pulseada frente al Liverpool FC, otro de los gigantes que habría manifestado interés por el exjugador de San Lorenzo. De confirmarse el acuerdo, el central zurdo firmaría un vínculo que lo uniría a los "Spurs" hasta junio de 2030.

El impacto de este posible fichaje se fundamenta en la solvencia que el defensor ha demostrado durante sus cuatro temporadas en el Bournemouth. Allí habría disputado un total de 128 partidos, aportando seis goles y diez asistencias, registros que lo habrían transformado en una pieza fundamental de la institución. Su llegada a Londres no solo significaría un salto de jerarquía individual, sino que formaría parte de una reconstrucción profunda del plantel del Tottenham tras una campaña marcada por la irregularidad deportiva.

En el plano internacional, este traspaso actuaría como una vidriera inmejorable de cara al Mundial 2026. Senesi forma parte de la prelista de 55 futbolistas de Lionel Scaloni, y el hecho de competir en un club de élite aumentaría sus posibilidades de integrar la nómina definitiva. El defensor, que ya habría tenido minutos con la camiseta albiceleste en compromisos recientes, buscaría consolidar su presente en un equipo bimonetario junto a figuras como Rodrigo Bentancur y Xavi Simons, apostando a que este desafío sea el paso definitivo para afianzarse en la elite del fútbol mundial.