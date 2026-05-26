Detuvieron a un joven que amenazaba a vecinos con un rifle en Puerto Iguazú

Un joven de 27 años fue detenido en las últimas horas en Puerto Iguazú tras ser acusado de intimidar y amenazar a vecinos de su barrio mientras caminaba encapuchado y exhibía un rifle.

La investigación comenzó luego de la denuncia presentada por una mujer de 50 años residente del barrio Santa Rosa, quien aseguró ante las autoridades que el sospechoso mantenía una conducta violenta y hostigaba de manera constante a distintos habitantes de la zona.

Según el testimonio de la denunciante, el implicado —identificado como Matías M.— la insultaba y amenazaba desde su vivienda, generando temor entre los vecinos de la cuadra. Además, relató que utilizaba un rifle para amedrentar a las personas del barrio y que repetía esa conducta de manera habitual.

A partir de las pruebas reunidas durante la investigación y por orden del Juzgado de Instrucción N° 3, efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta de la Unidad Regional V llevaron adelante un operativo en la vivienda del acusado, ubicada sobre calle Almafuerte.

El procedimiento se realizó este sábado y culminó con la detención del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

Las autoridades continúan investigando si el joven protagonizó otros episodios similares en la zona y si existen más denuncias vinculadas a amenazas o intimidaciones contra vecinos del barrio.