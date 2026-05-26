Dura sanción de Conmebol a Boca por racismo en la Copa Libertadores

La CONMEBOL confirmó una dura sanción económica contra Boca Juniors luego de los hechos de racismo registrados durante el encuentro frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores. La Comisión Disciplinaria determinó una multa de 100 mil dólares por violar el artículo 15.2 del Código Disciplinario del organismo sudamericano.

Según la resolución, el monto será descontado automáticamente de los ingresos que el club reciba por derechos de televisión y patrocinio vinculados a las competencias organizadas por CONMEBOL.

Además de la sanción económica, el ente sudamericano impuso una serie de medidas obligatorias de concientización bajo el lema “El respeto es titular”, que deberán implementarse en el próximo partido internacional que Boca dispute en La Bombonera.

Entre las acciones exigidas se encuentran la exhibición de carteles con el mensaje de la campaña durante el protocolo inicial, la difusión de contenidos en la pantalla gigante del estadio desde horas antes del encuentro y publicaciones en las redes sociales oficiales del club durante la previa del compromiso.

La resolución también incluyó otras penalidades menores para la institución xeneize. Boca recibió una multa adicional de 5 mil dólares por incumplimientos relacionados con el Manual de Clubes de la Libertadores 2026 y otra de 3 mil dólares por cuestiones administrativas.

Por último, la CONMEBOL dejó asentada una advertencia formal para la dirigencia del club y remarcó que, en caso de repetirse episodios discriminatorios en futuras competencias continentales, las sanciones podrían ser todavía más severas.