Horror en Mendoza: investigan al hijo de una docente jubilada por el crimen y la quema del cuerpo

La investigación por el asesinato de Margarita Iris Gutiérrez, hallada calcinada dentro de su vivienda en Mendoza, dio un giro impactante en las últimas horas: su propio hijo, David Enrique Demaldé, quedó detenido e imputado como principal sospechoso de un presunto matricidio.

La causa avanza bajo la hipótesis de que el crimen habría ocurrido en medio de una feroz disputa familiar vinculada a la herencia. Según trascendió, la familia atravesaba un proceso de sucesión y la vivienda donde ocurrió el hecho era uno de los bienes más importantes en discusión.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, los hermanos del acusado confirmaron ante la Justicia la existencia de fuertes conflictos familiares relacionados con el reparto patrimonial.

Demaldé fue imputado por homicidio agravado por el vínculo y trasladado a prisión. El acusado, que trabaja como psicólogo, se negó a declarar y ya incorporó tres abogados defensores a su representación legal.

Los investigadores también detectaron una relación muy deteriorada entre madre e hijo, atravesada por años de conflictos personales y presuntos problemas de consumo de drogas por parte del imputado.

Además, el expediente menciona tensiones familiares surgidas tras la separación de la víctima de su esposo, el empresario Enrique Demaldé.

Las cámaras que complicaron al acusado

Uno de los elementos clave de la investigación son las imágenes de cámaras de seguridad que reconstruyeron los movimientos de David Demaldé durante la noche previa al hallazgo del cuerpo.

Según la causa, el hombre llegó al microhospital de Junín junto a su pareja y luego cruzó hacia la casa de su madre, ubicada frente al centro de salud. Más tarde se retiró en moto, aunque debió regresar en automóvil tras sufrir un desperfecto mecánico.

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de vigilancia y ahora es analizada por los peritos judiciales.

Los investigadores también pusieron la atención en la actitud del acusado tras el descubrimiento del crimen. Según fuentes del caso, mientras otros familiares se mostraban conmocionados, Demaldé no evidenció signos visibles de angustia.

Horas después volvió a presentarse con ropa distinta y terminó descompensado, por lo que fue trasladado a un sanatorio local.

Allí, médicos detectaron lesiones en sus manos que podrían ser compatibles con el ataque o con el incendio utilizado para quemar el cuerpo, una de las principales sospechas que maneja la fiscalía.

Un crimen estremecedor

El cuerpo de Margarita Gutiérrez fue encontrado parcialmente calcinado, con quemaduras especialmente concentradas desde la cintura hacia arriba. Los investigadores creen que el fuego habría sido iniciado utilizando algún tipo de acelerante.

Debido al estado del cuerpo, los especialistas del Cuerpo Médico Forense trabajan para determinar con precisión la causa de muerte, una tarea que se presenta compleja por el nivel de destrucción provocado por el incendio.

El hecho salió a la luz el martes 20 de mayo por la mañana, en una vivienda ubicada sobre calle Isaac Estrella, en el centro de Junín.

Una acompañante de la víctima acudió al domicilio y, al notar puertas y ventanas abiertas sin recibir respuesta, decidió alertar a la Policía.

Cuando los efectivos ingresaron encontraron la escena del horror: la docente estaba muerta, la vivienda aparecía revuelta y había signos de incendio, aunque no faltaban objetos de valor, lo que debilitó rápidamente la hipótesis de un robo.