Navone, Cerúndolo y Ugo Carabelli avanzan firmes en Roland Garros

El tenis argentino tuvo un arranque soñado en Roland Garros con destacadas actuaciones de varios representantes nacionales, que avanzaron con autoridad a la segunda ronda del Grand Slam parisino. Sobre el polvo de ladrillo francés, una superficie históricamente favorable para los jugadores argentinos, la delegación albiceleste mostró solidez, ritmo y gran nivel competitivo desde el inicio del torneo.

Mariano Navone fue uno de los protagonistas de la jornada al superar con contundencia al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, 6-4 y 6-4. El bonaerense dominó el partido de principio a fin y ratificó el gran momento que atraviesa sobre canchas lentas.

En otro de los encuentros destacados, Camilo Ugo Carabelli consiguió una valiosa victoria frente al norteamericano Emilio Nava. Tras un comienzo parejo y un primer set muy disputado, el argentino logró imponerse por 7-6, 6-3 y 6-3 para seguir avanzando en el certamen.

Por su parte, Francisco Cerúndolo también cumplió con las expectativas y dejó en el camino al neerlandés Botic van de Zandschulp en un partido exigente desde lo físico. El argentino se quedó con el triunfo por 6-3, 6-4, 6-7 (7) y 6-4, mostrando carácter para reaccionar luego de perder el tercer parcial en el tie-break.

De esta manera, la Legión Argentina tuvo un inicio muy positivo en Roland Garros y volvió a ilusionarse con protagonizar una buena campaña en el segundo Grand Slam de la temporada.