La escapada ideal cerca de Buenos Aires: una isla con pileta climatizada y cabañas desde $30.000

A pocos minutos del ritmo frenético de la ciudad, existe un rincón rodeado de naturaleza que se convirtió en una de las escapadas favoritas para quienes buscan descansar sin viajar demasiado lejos. Se trata de Faro Delta, un complejo ubicado en el Delta del Tigre que promete desconexión total, aire libre y actividades para toda la familia.

El lugar está situado a apenas cinco minutos de Tigre y ofrece una experiencia diferente desde el primer momento: el acceso se realiza en lancha privada, lo que transforma el viaje en parte de la aventura.

Naturaleza, relax y actividades al aire libre

Una vez en la isla, el paisaje cambia por completo. Rodeado de verde y silencio, Faro Delta combina espacios de descanso con propuestas recreativas ideales para una escapada de fin de semana.

Entre sus principales atractivos se destaca la pileta climatizada, disponible durante todo el año, además de sectores al aire libre para relajarse, parrillas para hacer asados y recorridos en kayak por los canales del Delta.

El predio también permite alojarse con mascotas, algo cada vez más valorado por quienes buscan viajar acompañados por sus animales de compañía.

Opciones accesibles para distintos presupuestos

El complejo cuenta con diferentes alternativas de estadía. Se puede pasar solamente el día o alquilar cabañas para dormir, con tarifas que comienzan desde los 30 mil pesos.

Además, el lugar suele ofrecer promociones especiales para grupos y escapadas cortas, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para familias como para grupos de amigos.

En cuanto a la gastronomía, los visitantes pueden elegir entre utilizar el restaurante del predio —con platos desde los 11 mil pesos— o llevar su propia comida y organizar un picnic o asado frente al río.

Gracias a la combinación entre naturaleza, tranquilidad y cercanía con la ciudad, Faro Delta aparece como una alternativa cada vez más elegida para cortar con la rutina sin necesidad de recorrer largas distancias.