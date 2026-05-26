La prensa mundial se rindió ante Franco Colapinto tras su histórico sexto puesto

El gran rendimiento de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá generó una fuerte repercusión en la prensa internacional, que destacó la evolución del piloto argentino y su capacidad para sobreponerse a un fin de semana cargado de presión y exigencia en la Fórmula 1.

El sitio oficial de la Formula One resaltó la madurez demostrada por el corredor de Alpine y calificó su actuación como “muy sólida”, subrayando especialmente la manera en la que logró manejar diferentes situaciones adversas durante la competencia en Montreal.

Por otro lado, el reconocido portal especializado Motorsport ubicó al argentino entre los grandes protagonistas de la fecha y valoró el rendimiento mostrado con las nuevas actualizaciones implementadas por la escudería francesa. Según el análisis, Colapinto logró aprovechar al máximo el potencial del auto y dejó señales muy positivas para el futuro inmediato del equipo.

La prensa británica también elogió el desempeño del piloto de Pilar. El medio The Race aseguró que el argentino “demostró que merece su lugar en la Fórmula 1”, remarcando además que volvió a mostrarse competitivo frente a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

En la misma línea, Planet F1 le otorgó una puntuación de 8 sobre 10, ubicándolo entre los mejores pilotos del fin de semana, solo por detrás de Lewis Hamilton. El sitio destacó que Colapinto “empieza a parecerse nuevamente al piloto de enorme proyección que sorprendió en su debut con Williams en 2024” y señaló que tuvo un desempeño “impecable durante gran parte del fin de semana”.

Las repercusiones también llegaron a Francia, donde el diario deportivo L’Equipe destacó la inteligencia del argentino para capitalizar los errores ajenos y sumar puntos importantes para Alpine. Gracias al sexto puesto conseguido por Colapinto y al octavo lugar de Gasly, la escudería francesa logró meter a sus dos autos dentro del top 10 y alcanzó una cosecha de 12 puntos, algo que no conseguía desde la temporada 2024.