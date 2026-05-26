Grave informe de Falcón Pérez

El entrenador Eduardo Coudet quedó envuelto en una fuerte polémica luego del informe presentado por el árbitro Yael Falcón Pérez ante el Tribunal de Disciplina, tras la derrota 3-2 de su equipo frente a Club Atlético Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes.

Según trascendió, el juez consignó insultos y fuertes reclamos del DT una vez finalizado el encuentro correspondiente al Torneo Apertura 2026. La situación generó un clima de máxima tensión en los pasillos del estadio cordobés y podría derivar en una dura sanción disciplinaria.

El malestar del entrenador comenzó durante el segundo tiempo, especialmente después de que Belgrano revirtiera el resultado. Sin embargo, el momento más caliente ocurrió tras el pitazo final, cuando Coudet fue directamente a increpar al árbitro en medio de un fuerte descargo que quedó registrado por las cámaras de televisión.

De acuerdo a fuentes cercanas a la terna arbitral, Falcón Pérez habría incluido en su informe referencias a expresiones agraviantes reiteradas por parte del entrenador, además de remarcar la gravedad de los dichos dirigidos hacia la autoridad del encuentro.

Ahora será el Tribunal de Disciplina el encargado de evaluar el caso y definir una eventual suspensión, en un contexto que complica seriamente el panorama del DT para los próximos compromisos oficiales.