Lucas Passerini descargó fuerte contra Hernán Castillo

La derrota de River Plate frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026 sigue generando repercusiones y fuertes debates en el mundo del fútbol argentino. Luego de la caída en el estadio Mario Alberto Kempes, distintas voces vinculadas al club de Núñez cuestionaron el rendimiento del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Entre las críticas más resonantes apareció la del periodista Hernán Castillo, quien durante una transmisión en streaming apuntó no solo contra el nivel mostrado por River, sino también contra varios futbolistas del conjunto cordobés.

En su análisis, Castillo remarcó que el Millonario no estuvo a la altura de una final y mencionó a jugadores de Belgrano para ejemplificar su postura. Entre ellos nombró a Franco Vázquez, Lucas Zelarayán, Nahuel Bustos y Lucas Passerini.

Los dichos no tardaron en generar repercusión y llegaron rápidamente al plantel del Pirata. Uno de los que reaccionó fue justamente Passerini, quien utilizó sus redes sociales para responderle al periodista con dureza y cuestionar el tono de sus comentarios.

Cerra bien el orto! Comentarios mala leche ! pic.twitter.com/Wx0X7desYc — Lucas Passerini (@LGPasserini) May 25, 2026

Horas más tarde, Castillo decidió bajar el tono de la polémica y publicó un mensaje dirigido al delantero cordobés, donde reconoció que se había excedido en sus palabras y ofreció disculpas públicas.

“Tenés razón. Con el enojo por el partido de River fui despectivo y estuve mal”, expresó el periodista, quien además aclaró que en distintos momentos de su programa también destacó los méritos futbolísticos de Belgrano en la consagración.

El episodio sumó un nuevo capítulo a la tensión que dejó la final disputada en Córdoba, un partido que todavía sigue dando que hablar tanto dentro como fuera de la cancha.