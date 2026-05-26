Khamenei lanzó una dura advertencia a Estados Unidos: “Ya no tiene refugio seguro en la región”

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, reapareció públicamente este martes con un fuerte mensaje contra Estados Unidos y aseguró que las bases militares norteamericanas en Medio Oriente ya no cuentan con protección ni seguridad garantizada en la región.

La declaración fue difundida a través de un mensaje televisado con motivo de la celebración musulmana de Eid al-Adha y marcó la primera aparición pública de Khamenei desde que asumió el liderazgo iraní en marzo, tras la muerte de su padre, Ali Khamenei.

“Las naciones y territorios de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses”, afirmó el ayatolá, quien además sostuvo que Washington pierde influencia militar en Medio Oriente “con cada día que pasa”.

Sus declaraciones se producen en medio de las complejas negociaciones entre Teherán y Washington para intentar poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero, una guerra que rápidamente escaló en toda la región.

Aunque desde el 8 de abril rige un frágil alto el fuego, los enfrentamientos y las tensiones militares continúan latentes.

Irán reivindicó ataques con misiles y drones

Horas después de su mensaje televisado, Khamenei publicó una serie de mensajes en la red social X donde defendió las operaciones militares iraníes realizadas durante los últimos meses.

Según afirmó, las acciones ejecutadas con “misiles y drones por tierra, aire y mar” permitieron golpear duramente a Estados Unidos y frustrar los intentos de someter a Irán.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán informó este martes que derribó un dron estadounidense e interceptó otras aeronaves que intentaban ingresar al espacio aéreo iraní.

El comunicado, difundido por la televisión estatal, advirtió que cualquier violación del alto el fuego por parte de fuerzas estadounidenses será respondida militarmente.

La tensión aumentó todavía más luego de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara ataques contra objetivos militares en el sur iraní, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones sospechadas de actividades ofensivas.

Washington justificó esas operaciones como acciones defensivas para proteger a sus tropas desplegadas en la región.

Aunque Irán no confirmó oficialmente esos bombardeos, medios estatales iraníes reportaron explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas.

Negociaciones trabadas y amenazas cruzadas

En medio del escenario bélico, el gobierno iraní reconoció que existen avances en las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos, aunque aclaró que un acuerdo definitivo todavía está lejos.

La portavoz gubernamental Fatemé Mohayerani cuestionó las “contradicciones” de Washington durante las negociaciones y aseguró que esas diferencias dificultan alcanzar una paz duradera.

Al mismo tiempo, el portavoz militar iraní, Abolfazl Shekarchi, lanzó nuevas advertencias y aseguró que cualquier ataque contra Irán recibirá una respuesta “mucho más violenta” que podría extenderse más allá de Medio Oriente.

Además, Teherán amenazó con bloquear las exportaciones de petróleo de la región si continúan las presiones sobre su industria energética.

Las declaraciones se producen mientras continúan las negociaciones diplomáticas impulsadas por mediadores internacionales, entre ellos Pakistán, en un contexto marcado por la desconfianza mutua, los cruces militares y las acusaciones permanentes sobre violaciones del alto el fuego.