Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para el Mossad en medio de la escalada regional

Las autoridades de Irán ejecutaron este martes a un hombre acusado de colaborar con el servicio de inteligencia israelí Mossad, en el marco de una creciente ola de condenas vinculadas a causas de seguridad nacional desde el inicio del conflicto con Israel y Estados Unidos.

Según informó el poder judicial iraní, el ejecutado fue identificado como Golamreza Jani Shekarab y estaba señalado como uno de los principales operadores del Mossad fuera de Israel.

De acuerdo con la versión oficial difundida por el sitio judicial Mizan Online, Shekarab habría intentado reclutar personas dentro del territorio iraní para llevar adelante acciones consideradas amenazas contra la seguridad nacional.

La condena fue ratificada por el Tribunal Supremo iraní, aunque las autoridades no brindaron precisiones sobre la fecha exacta de la detención ni sobre el desarrollo del juicio.

La ejecución se produjo apenas un día después de otro ajusticiamiento realizado por el régimen iraní contra un hombre acusado de participar en ataques armados durante las protestas antigubernamentales registradas a comienzos de año.

En medio de la guerra regional y el aumento de las tensiones internas, Teherán endureció su política de seguridad y multiplicó las condenas vinculadas a espionaje, sabotaje y presuntas colaboraciones con gobiernos extranjeros.

Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, cuestionaron reiteradamente el uso de la pena de muerte por parte del régimen iraní.

Según esos organismos, Irán se mantiene como el segundo país con mayor cantidad de ejecuciones del mundo, solo detrás de China.

La nueva ejecución ocurre en un contexto de máxima tensión política y militar en Medio Oriente, luego del estallido del conflicto regional iniciado el 28 de febrero y de las crecientes acusaciones cruzadas entre Irán, Israel y Estados Unidos por operaciones militares, espionaje y ataques encubiertos.