A días de presentar la lista, el primer rival de Argentina atraviesa una ola de lesiones

La selección de Argelia atraviesa días de incertidumbre en la previa del Mundial 2026. A menos de dos semanas del debut frente a la Argentina, el entrenador Vladimir Petković aún no definió la lista final y varios futbolistas importantes arrastran molestias físicas que generan preocupación en el cuerpo técnico.

El combinado africano ya inició los trabajos en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, ubicado en las afueras de Argel, mientras la prensa local sigue de cerca cada movimiento del plantel y las posibles decisiones del entrenador.

Medios argelinos como La Gazette du Fennec y DZfoot informaron que en las últimas horas arribaron varios futbolistas al aeropuerto Houari Boumediene, alimentando las especulaciones sobre quiénes integrarán finalmente la nómina para la Copa del Mundo.

Actualmente son 27 los jugadores que entrenan bajo las órdenes de Petković, aunque algunos todavía no tienen asegurado su lugar para el amistoso ante Países Bajos del próximo 3 de junio en Rotterdam.

Las lesiones aparecen como el principal dolor de cabeza para Argelia. El cuerpo técnico monitorea especialmente la evolución de Samir Chergui y Jaouen Hadjam, quienes arrastran problemas físicos desde la Copa Africana de Naciones. Además, Houssem Aouar continúa con molestias en el aductor y su situación es seguida de cerca.

Otra de las incógnitas pasa por el arco. Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane y principal candidato a ser titular, llega condicionado luego de sufrir una conmoción cerebral y una fractura de mandíbula durante su paso por Granada.

En ofensiva, la gran referencia volverá a ser Riyad Mahrez. El futbolista del Al-Ahli Saudi aparece como la máxima figura del seleccionado africano y será una de las principales cartas ofensivas para enfrentar a la Albiceleste.

Argelia debutará en el Mundial 2026 frente a la Selección argentina el próximo 16 de junio en Kansas City.