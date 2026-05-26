Se conoció el nuevo escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Un nuevo conflicto salió a la luz entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich tras su separación. Según reveló Pochi, de la cuenta de espectáculos Gossipeame, la expareja habría protagonizado una fuerte discusión vinculada a la perra de la familia.

La panelista contó en el programa Puro Show que, luego de la ruptura, la mascota alternaba entre las casas de ambos. Sin embargo, la situación cambió cuando Cvitanich se habría enterado de que Bonelli decidió regalarla a las empleadas domésticas que trabajaban en su hogar.

“En un momento él planteó que la perra se quedara en la casa de Chechu porque allí había más ayuda para cuidarla. Después se enteró de que ella supuestamente la había dado”, detalló Pochi al aire.

La información habría generado un fuerte enojo en el exdelantero, quien rápidamente tomó cartas en el asunto. Según trascendió, Cvitanich le pidió a uno de sus hermanos que fuera a buscar al animal para que continuara dentro de su entorno familiar.

Semanas atrás, Bonelli había hablado públicamente sobre el difícil momento emocional que atravesó tras la separación. Incluso reconoció que el final de la relación fue uno de los golpes más duros de su vida.

Aunque mantienen contacto únicamente por cuestiones relacionadas con sus tres hijas, la conductora admitió que todavía existe cierta distancia entre ambos y que el vínculo aún no logró recomponerse del todo.

La ruptura entre Bonelli y Cvitanich se conoció el año pasado, luego de más de una década juntos. En aquel momento, el exfutbolista aseguró que la separación se dio en buenos términos y evitó cualquier tipo de polémica pública.

Con el paso de los meses, ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Cvitanich comenzó una relación con la empresaria y modelo Ivana Figueiras, mientras que Bonelli mantuvo un breve romance con el polista Facundo Pieres.