Pullaro llamó a la unidad y defendió un Estado presente en el acto por el 25 de Mayo en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes el acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo y aprovechó su discurso para enviar un fuerte mensaje político centrado en la unidad, el rol del Estado y la necesidad de construir un proyecto colectivo para el país.

Frente a una Plaza 25 de Mayo colmada de vecinos, el mandatario provincial destacó el significado histórico de la gesta de 1810 y sostuvo que aquel proceso marcó el momento en que “el pueblo decidió comenzar a construir su propio destino”.

“Aquellos hombres y mujeres entendieron que las naciones no se construyen desde la resignación, sino desde la decisión colectiva de enfrentar las dificultades”, expresó Pullaro durante el acto realizado en la ciudad de Santa Fe.

Un mensaje atravesado por el presente

A lo largo de su discurso, el gobernador vinculó los ideales revolucionarios con la situación social y económica actual, y remarcó que la libertad solo puede existir si se garantizan condiciones básicas para la población.

En ese sentido, sostuvo que no hay verdadera libertad cuando las familias no consiguen trabajo, los jóvenes deben abandonar sus ciudades por falta de oportunidades o cuando el acceso a la educación, la alimentación y los medicamentos se vuelve difícil.

“En estos tiempos, el concepto de libertad también se relaciona con la igualdad”, afirmó.

Pullaro además defendió la necesidad de fortalecer las instituciones y volvió a reivindicar la reforma constitucional impulsada en la provincia durante el último año.

También planteó la importancia de sostener “un Estado eficiente y austero”, aunque aclaró que debe mantenerse firme frente a las corporaciones y presente para acompañar a los ciudadanos.

“Nadie se salva solo”

Uno de los momentos más destacados del acto llegó cuando el mandatario provincial apeló a la unidad como eje central para afrontar los desafíos del presente.

“Nadie se salva solo”, afirmó Pullaro, en una de las frases más aplaudidas de la jornada.

El gobernador insistió además en que las transformaciones profundas requieren diálogo, valentía y una construcción colectiva entre todos los sectores.

“Tenemos que comprender que el camino debe ser común para los santafesinos y para todos los argentinos”, señaló.

El perfil federal y productivo de Santa Fe

Durante su mensaje, Pullaro también resaltó la identidad productiva y federal de la provincia.

Aseguró que Santa Fe conoce “el espíritu de Mayo” porque históricamente defendió al interior productivo y supo levantarse en momentos difíciles.

Sobre el cierre, volvió a convocar a la unidad nacional y pidió trabajar de manera conjunta para superar la crisis.

Una jornada patria con fuerte participación ciudadana

Por su parte, el intendente de la capital provincial, Juan Pablo Poletti, destacó el valor simbólico de la Plaza 25 de Mayo y aseguró que, más allá de las diferencias políticas o sociales, existe “un hilo invisible” que une a los argentinos.

La celebración incluyó además el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, un desfile cívico-militar y distintas actividades culturales y gastronómicas en el centro santafesino.

También participaron emprendedores locales, hubo propuestas relacionadas con los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se presentó el Coro Polifónico La Merced ante un importante marco de público que acompañó los festejos patrios.