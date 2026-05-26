Marta Fort mostró cómo le quedó su último tratamiento estético

Marta Fort volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales luego de mostrar el resultado de un nuevo retoque estético que decidió realizarse.

A través de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, la influencer de 22 años compartió imágenes y videos en los que dejó ver su renovada sonrisa tras someterse a un tratamiento de blanqueamiento dental.

“Enamorada de mi sonrisa”, escribió Martita junto a una de las grabaciones. En otra publicación, redobló la apuesta y expresó: “Mis dientes blancos y perfectos”.

La hija de Ricardo Fort aprovechó una salida nocturna para lucir el resultado del tratamiento mientras cenaba en un exclusivo restaurante. Para la ocasión eligió un look completamente negro y se mostró relajada y sonriente frente a cámara.

Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, las reacciones de sus fanáticos no tardaron en aparecer. Muchos usuarios destacaron tanto su cambio estético como su estilo personal.

“Qué mujer hermosa”, escribió uno de sus seguidores. “Muy bella”, “Tenés mucha elegancia”, “Sos diosa” y “Te amamos Marta” fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes tras sus publicaciones.