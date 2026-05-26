Cómo hace la princesa Alexia de Holanda para disfrutar de la noche lejos de las cámaras

La princesa Alexia de Holanda volvió a captar la atención de la prensa europea, aunque esta vez no fue por un acto oficial ni por una aparición pública junto a los reyes Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro. La hija menor del matrimonio real quedó nuevamente en el centro de la escena por los métodos que utiliza para disfrutar de la noche londinense lejos de las cámaras y del protocolo de la corona.

Con apenas 20 años, Alexia lleva una vida universitaria en Londres desde 2024, donde estudia Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en la prestigiosa University College London. Allí intenta mezclarse con el resto de los estudiantes y mantener un perfil mucho más reservado que el habitual para una integrante de la realeza.

La joven, considerada por muchos como la más espontánea y rebelde de las tres hermanas, suele evitar la exposición mediática y concede muy pocas declaraciones públicas. Sin embargo, medios europeos revelaron recientemente algunos de los “trucos” que utiliza para salir de fiesta sin ser reconocida.

Los métodos de Alexia para pasar desapercibida

Según trascendió, uno de los recursos principales que emplea la princesa es utilizar nombres falsos al momento de realizar reservas o ingresar a determinados lugares exclusivos. Entre los alias que habría utilizado aparecen “Alexandra Huber” y “Alexia Marcela”, una estrategia que ya había implementado anteriormente cuando ingresó a un hospital tras sufrir una lesión en una pierna.

Además, Alexia selecciona cuidadosamente los sitios a los que asiste. La princesa suele frecuentar clubes privados de Londres donde la privacidad de los asistentes está estrictamente protegida y el uso de celulares o cámaras está limitado.

Uno de sus favoritos sería Oswald’s, un exclusivo club londinense conocido por recibir celebridades, empresarios y miembros de la realeza. El lugar funciona bajo un estricto sistema de recomendaciones y mantiene prohibidas las fotografías dentro del establecimiento.

Otro de los espacios que frecuentaría es Soho House, muy popular entre estudiantes universitarios y figuras del entretenimiento. Allí también existen restricciones para grabar contenido o publicar imágenes en redes sociales.

En la lista aparece además The House of KOKO, un club que ganó notoriedad entre las nuevas generaciones de celebridades por su política de máxima discreción y por exigir que los teléfonos permanezcan guardados durante toda la noche.

Una vida lejos del protocolo

Con estas estrategias, Alexia logra mantener cierta normalidad en su vida cotidiana y disfrutar de salidas nocturnas sin quedar expuesta constantemente ante los medios británicos.

Mientras continúa enfocada en sus estudios en Londres, la hija de Máxima Zorreguieta sigue consolidando una imagen mucho más relajada y moderna que la de otros miembros tradicionales de la realeza europea.