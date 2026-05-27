YPF busca contener el impacto de la crisis internacional y posterga nuevos aumentos en los combustibles

YPF mantendrá durante al menos 30 días más el esquema de amortiguación sobre los combustibles

La petrolera absorbe parte de la suba internacional del petróleo para evitar un derrumbe del consumo

Horacio Marín aseguró que el sistema no implica congelamiento ni subsidios

La guerra en Medio Oriente generó fuerte presión sobre el precio internacional del crudo

En el sector advierten que podría existir atraso en los precios locales de las naftas

YPF proyecta ampliar fuertemente su actividad en Vaca Muerta entre 2025 y 2026

En medio de la fuerte volatilidad internacional generada por la guerra en Medio Oriente, YPF confirmó que mantendrá durante al menos un mes más el esquema de amortiguación de precios aplicado sobre los combustibles para evitar un nuevo salto en las naftas. La decisión fue ratificada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la petrolera seguirá absorbiendo parte del incremento del petróleo internacional para sostener el consumo interno y evitar una caída más profunda en las ventas.

La medida fue implementada luego de las fuertes subas registradas en el barril Brent tras la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán, un escenario que volvió a tensionar el mercado energético global y generó preocupación por el posible traslado directo de esos aumentos a los surtidores argentinos.

Según detalló Marín, YPF optó por trasladar solo parcialmente el encarecimiento internacional del crudo al precio local de los combustibles. La estrategia apunta a evitar movimientos bruscos que afecten el bolsillo de los consumidores y profundicen la retracción del consumo que ya comenzó a observarse en distintos puntos del país.

El titular de la petrolera aseguró que la compañía detectó una desaceleración en las ventas luego de los primeros incrementos derivados del conflicto internacional. De acuerdo con su análisis, la situación económica y la incertidumbre sobre la evolución futura de los precios modificaron el comportamiento de muchos usuarios, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

En ese contexto, explicó que numerosas familias comenzaron a reducir el uso cotidiano del automóvil ante el temor de nuevas subas en las estaciones de servicio. La preocupación de la empresa pasa ahora por evitar que esa caída del consumo se profundice y termine afectando tanto la actividad económica como la propia recaudación del sector.

Marín insistió en que el mecanismo aplicado por YPF no constituye un congelamiento formal ni un sistema de subsidios, sino una política transitoria diseñada para amortiguar la volatilidad externa. Sin embargo, dejó en claro que la petrolera buscará recuperar posteriormente los márgenes resignados durante esta etapa de contención.

La definición abre interrogantes sobre qué ocurrirá con los precios una vez finalizado el período de estabilización. En el sector energético ya existen estimaciones privadas que advierten sobre un posible atraso acumulado en los valores de los combustibles respecto de la evolución internacional del petróleo y del tipo de cambio.

Pese a esas advertencias, desde YPF sostienen que el objetivo inmediato es evitar sobresaltos en un contexto económico ya golpeado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. La petrolera apuesta a sostener cierta previsibilidad en los surtidores mientras continúa monitoreando la evolución del conflicto internacional y del mercado energético global.

Al mismo tiempo, la compañía avanza con su plan de expansión en Vaca Muerta, uno de los principales proyectos estratégicos del país para incrementar la producción de petróleo y gas. Según las proyecciones oficiales de la empresa, entre 2025 y 2026 YPF prevé aumentar cerca de un 50% su nivel de actividad mediante nuevas perforaciones, más equipos operativos y mayores inversiones en infraestructura.

La apuesta por Vaca Muerta aparece como uno de los pilares centrales para fortalecer la producción energética y generar mayores ingresos por exportaciones en los próximos años. Sin embargo, mientras ese desarrollo continúa avanzando, la discusión sobre el precio de los combustibles vuelve a ubicarse en el centro del debate económico.

Con el petróleo internacional todavía sujeto a fuertes oscilaciones y un escenario geopolítico incierto, el mercado seguirá atento a cada decisión de YPF, cuya política de precios tiene impacto directo sobre el resto de las petroleras y sobre millones de consumidores en todo el país.