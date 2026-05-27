Ferraro denunció presiones de las apuestas online y acusó al Gobierno de frenar la ley contra la ludopatía

Maximiliano Ferraro acusó al Gobierno de frenar la ley de prevención de la ludopatía

El diputado denunció un fuerte lobby de las empresas de apuestas online

La iniciativa aprobada en Diputados propone prohibir toda publicidad vinculada al juego online

Ferraro cuestionó que el Ejecutivo impulse un nuevo proyecto en lugar de tratar el ya aprobado

Manuel Adorni anunció el envío de una nueva Ley de Ludopatía al Congreso

El debate volvió a exponer tensiones políticas sobre la regulación de las apuestas digitales

La discusión por la regulación de las apuestas online volvió a instalarse con fuerza en el Congreso luego de las duras críticas lanzadas por el diputado nacional Maximiliano Ferraro contra el Gobierno de Javier Milei. El presidente de la Coalición Cívica ARI acusó al oficialismo de intentar bloquear el proyecto de prevención de la ludopatía que ya cuenta con media sanción en Diputados para reemplazarlo por una nueva iniciativa más favorable a las empresas del sector.

Ferraro sostuvo que detrás de la demora del Senado existiría una fuerte presión de las compañías de apuestas online interesadas en evitar restricciones severas sobre la publicidad y la promoción de plataformas legales. Según advirtió, el proyecto aprobado por la Cámara baja contemplaba medidas mucho más estrictas para limitar la expansión del juego digital, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El legislador cuestionó que el Ejecutivo nacional impulse una nueva ley cuando la iniciativa ya aprobada por Diputados todavía no fue debatida en la Cámara alta. En ese sentido, aseguró que la estrategia oficial busca desplazar el texto consensuado por distintas fuerzas políticas y avanzar con una regulación más flexible para las firmas habilitadas.

Ferraro apuntó particularmente contra el lobby de las casas de apuestas online y afirmó que la presión empresarial terminó condicionando el tratamiento parlamentario. Según planteó, el proyecto que obtuvo más de 140 votos en Diputados proponía prohibir totalmente la publicidad vinculada a las plataformas de apuestas, uno de los puntos que considera centrales para combatir el crecimiento de la ludopatía.

El dirigente de la Coalición Cívica expresó además su preocupación por el aumento de la exposición de menores y jóvenes a campañas publicitarias ligadas al juego online, especialmente a través de redes sociales, eventos deportivos y figuras públicas. Desde su perspectiva, la proliferación de anuncios y promociones terminó naturalizando una actividad que puede derivar en graves problemas de salud mental y endeudamiento.

La controversia se profundizó luego del anuncio realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó el envío al Congreso de un nuevo paquete de proyectos impulsados por el Gobierno, entre ellos una nueva Ley de Ludopatía. La comunicación oficial abrió un nuevo frente político porque desde sectores opositores interpretaron la iniciativa como una maniobra para desactivar el expediente ya aprobado en Diputados.

Ferraro sostuvo que el eventual proyecto del Ejecutivo pondría el foco principalmente en la persecución de sitios ilegales de apuestas, aunque sin avanzar con la misma dureza sobre las plataformas autorizadas. Según explicó, el Gobierno buscaría diferenciar entre publicidad de operadores clandestinos y campañas de empresas registradas, permitiendo cierto margen de promoción para estas últimas.

Para el legislador opositor, esa distinción representa uno de los principales problemas del nuevo enfoque oficial. Considera que mantener habilitada la publicidad de las empresas legales termina reforzando el acceso masivo al juego online y debilitando cualquier política preventiva seria.

Días antes de sus declaraciones radiales, Ferraro ya había utilizado sus redes sociales para cuestionar públicamente al Gobierno y reclamar el avance inmediato del proyecto que permanece trabado en el Senado. Allí insistió en que la ludopatía constituye un problema creciente que afecta especialmente a adolescentes y familias enteras.

El debate también volvió a poner en evidencia las tensiones existentes entre oficialismo y oposición en torno al rol regulador del Estado frente al crecimiento del negocio del juego online. Mientras algunos sectores sostienen que la prioridad debe ser combatir la ilegalidad y ordenar el mercado, otros reclaman restricciones más profundas sobre la publicidad y el acceso a las plataformas digitales.

Con el nuevo proyecto todavía sin conocerse en detalle, la discusión promete instalarse nuevamente en el Congreso en las próximas semanas. Mientras tanto, el expediente que ya cuenta con media sanción continúa sin avances en el Senado y suma nuevas acusaciones cruzadas sobre la influencia de las empresas de apuestas en el debate legislativo.