Así fue el cumpleaños de Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul celebró este domingo sus 32 años con una noche íntima y cargada de festejos en Miami, acompañado por Tini Stoessel y un grupo de amigas cercanas. Después de ser una de las figuras en la victoria de Inter Miami, el mediocampista de la selección argentina aprovechó el tiempo libre para compartir una velada especial en un exclusivo yate privado.

La celebración salió a la luz a través de distintas historias de Instagram publicadas por Lele Pons y luego compartidas por la propia Tini, donde se pudieron ver momentos inéditos de la fiesta. En las imágenes también aparecieron Stefi Roitman y otras amigas del círculo íntimo de la cantante, disfrutando de música, tragos y una noche relajada frente al mar.

Durante el recorrido en la embarcación, el grupo se mostró cantando, bailando reggaetón y compartiendo distintos momentos de diversión mientras De Paul sonreía detrás de las cámaras junto a sus invitados. El futbolista eligió un perfil bajo para su cumpleaños, en medio de la preparación para el Mundial 2026 y mientras intenta mantenerse alejado de cualquier polémica.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la torta elegida para el festejo, completamente inspirada en la Selección argentina y en la conquista de la Copa del Mundo. El pastel, de dos pisos y decorado con fondant, incluía pelotas de fútbol, imágenes caricaturizadas del volante levantando el trofeo y distintas referencias futboleras.

Además, la celebración marcó uno de los primeros grandes eventos públicos de la pareja tras el final de la gira “Futttura” de Tini Stoessel en Argentina. Luego de varias semanas separados por compromisos laborales, ambos volvieron a mostrarse juntos y más unidos que nunca.

Con una fiesta privada, rodeado de afectos y lejos de los flashes tradicionales, Rodrigo De Paul recibió sus 32 años en un momento personal y profesional muy especial, mientras se prepara para afrontar una nueva temporada y uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva.