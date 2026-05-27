El Gobierno declaró en crisis a cinco obras sociales por irregularidades contables y fallas prestacionales

El Gobierno declaró en crisis a cinco obras sociales por incumplimientos administrativos y financieros

La Superintendencia de Servicios de Salud detectó irregularidades contables y prestacionales

Las entidades deberán presentar un Plan de Contingencia en un plazo de 15 días

Entre las observaciones figuran fallas en balances, presupuestos y documentación médica

Algunas obras sociales también registraron incumplimientos vinculados al Programa Médico Obligatorio

El Estado monitoreará la evolución de cada caso mediante un comité de seguimiento especial

El Gobierno nacional declaró en situación de crisis a cinco obras sociales luego de detectar una serie de incumplimientos vinculados a aspectos contables, financieros, administrativos y prestacionales. La medida fue oficializada mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial por la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo encargado de supervisar a los agentes del sistema de salud.

Según se informó, las entidades alcanzadas presentaron un “factor de criticidad superior al valor límite” establecido en el Decreto 1400/2001, normativa que regula los mecanismos de control y seguimiento para las obras sociales que atraviesan situaciones de desequilibrio o incumplimientos severos.

Las obras sociales afectadas por la decisión son la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión, la Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, la Obra Social Modelos Argentinos, la Obra Social de Serenos de Buques y la Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén.

De acuerdo con los informes técnicos elaborados por la Superintendencia, las irregularidades detectadas abarcan distintas áreas sensibles para el funcionamiento del sistema. Entre las observaciones aparecen incumplimientos en la presentación de balances contables, memorias institucionales, presupuestos de gastos y recursos, estados financieros y estadísticas vinculadas a prestaciones médicas brindadas a los afiliados.

Además de las inconsistencias administrativas y económicas, el organismo también identificó problemas relacionados con la cobertura prestacional y el cumplimiento de obligaciones previstas dentro del Programa Médico Obligatorio, eje central del sistema de atención para los beneficiarios.

En el caso específico de la Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires, la Superintendencia detectó también falencias vinculadas a la actualización de autoridades y del padrón de afiliados, además de observaciones sobre prestaciones contempladas dentro del Programa Médico Obligatorio.

Por otro lado, la Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén recibió cuestionamientos relacionados con la cartilla médica destinada a los beneficiarios y con documentación vinculada a la cobertura obligatoria que deben garantizar las entidades del sector.

Frente a este escenario, las resoluciones oficiales establecieron que las cinco obras sociales deberán presentar un Plan de Contingencia en un plazo máximo de 15 días corridos desde la notificación formal. Ese programa deberá contener medidas concretas para corregir las irregularidades observadas, además de metas trimestrales de cumplimiento que serán evaluadas periódicamente por el organismo de control.

La Superintendencia también facultó a las distintas gerencias que integran el Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud para supervisar de manera permanente la evolución de cada entidad y monitorear el cumplimiento de las medidas correctivas.

Desde el organismo remarcaron que las decisiones fueron adoptadas a partir de los informes correspondientes al primer trimestre de 2026 y señalaron que el régimen vigente contempla herramientas especiales para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas mientras las entidades atraviesan procesos de regularización administrativa y financiera.

La situación vuelve a poner bajo la lupa las dificultades estructurales que atraviesan numerosas obras sociales, muchas de las cuales arrastran problemas económicos, caída de aportes y complicaciones para sostener la cobertura prestacional en un contexto de fuerte incremento de costos médicos y medicamentos.

En paralelo, el Gobierno continúa avanzando con distintos mecanismos de auditoría y control sobre el sistema de salud sindical y las entidades financiadas por aportes de trabajadores. La intención oficial es reforzar la supervisión financiera y evitar que los desequilibrios terminen afectando la atención de los afiliados.

Mientras tanto, las cinco obras sociales deberán iniciar un proceso de reorganización bajo seguimiento estatal, con el objetivo de revertir las irregularidades detectadas y normalizar su funcionamiento en los próximos meses.