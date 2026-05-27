Milei se metió de lleno en la interna libertaria y respaldó a Lilia Lemoine en su embestida contra Marcela Pagano

Javier Milei respaldó públicamente a Lilia Lemoine en su enfrentamiento con Marcela Pagano

El Presidente habló de supuestas “operetas” dentro del oficialismo

Lemoine acusó a Pagano de impulsar maniobras contra dirigentes libertarios

La diputada denunció presuntas grabaciones y amenazas dentro del Congreso

Manuel Adorni también apoyó públicamente las publicaciones de Lemoine

La interna en La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta públicamente

La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a escalar públicamente luego de que el presidente Javier Milei saliera a respaldar abiertamente a la diputada Lilia Lemoine en medio de un duro enfrentamiento contra la legisladora Marcela Pagano. El mandatario utilizó sus redes sociales para compartir mensajes de la dirigente libertaria y dejó una frase que rápidamente generó repercusiones dentro del oficialismo: “LAS OPERETAS VIENEN MARCHANDO”.

El episodio se produjo luego de una extensa publicación realizada por Lemoine, donde lanzó graves acusaciones contra Pagano y la señaló como una de las principales responsables de maniobras políticas destinadas a perjudicar a dirigentes cercanos al Gobierno nacional. La diputada sostuvo que existen operaciones internas orientadas a debilitar a referentes libertarios y provocar enfrentamientos dentro del espacio político.

En sus mensajes, Lemoine aseguró que Pagano buscaría contacto con ex parejas de funcionarios y legisladores libertarios con el objetivo de influir sobre ellas y promover conflictos o denuncias contra integrantes del oficialismo. Además, denunció supuestas amenazas vinculadas a grabaciones realizadas dentro del Congreso de la Nación.

Según afirmó, varios dirigentes habrían sido advertidos sobre la existencia de registros audiovisuales obtenidos en despachos parlamentarios que luego podrían ser editados y utilizados políticamente en su contra. La legisladora fue todavía más allá y acusó directamente a Pagano de participar en esas maniobras.

La tensión aumentó aún más cuando Lemoine vinculó a la diputada con situaciones relacionadas al entorno de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela. En ese marco, insinuó la existencia de operaciones dirigidas a generar conflictos familiares y sostuvo que detrás de esas acciones existirían mecanismos de presión y extorsión política.

Las acusaciones tuvieron un fuerte impacto dentro de La Libertad Avanza porque no solo recibieron el respaldo del Presidente, sino también el acompañamiento público del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien replicó las publicaciones de Lemoine en redes sociales y amplificó el conflicto interno.

La disputa entre Pagano y sectores cercanos a la conducción libertaria no es nueva. Desde hace meses, la diputada mantiene fuertes diferencias con distintos dirigentes del oficialismo, especialmente luego de los episodios vinculados a la Comisión de Juicio Político y otras discusiones internas que dejaron expuestas profundas divisiones dentro del espacio.

En las últimas semanas, el vínculo entre Milei y Pagano se deterioró todavía más. Las diferencias políticas y personales comenzaron a trasladarse al terreno público, alimentando una dinámica de confrontación permanente dentro del oficialismo. La situación también dejó en evidencia el creciente protagonismo de las redes sociales como escenario principal de las disputas libertarias.

El nuevo episodio volvió a mostrar las dificultades de La Libertad Avanza para contener sus conflictos internos puertas adentro. Lejos de buscar moderar la discusión, el propio Presidente decidió involucrarse directamente en la polémica y validar públicamente el discurso de Lemoine sobre las supuestas “operetas” dentro del espacio.

Las tensiones no se limitan únicamente a Pagano y Lemoine. En distintos sectores del oficialismo persisten diferencias vinculadas al armado político, la estrategia parlamentaria y la disputa de poder entre dirigentes, asesores y funcionarios que orbitan alrededor del Presidente.

Con Milei participando activamente de la controversia y respaldando a una de las protagonistas del conflicto, la interna libertaria sumó un nuevo capítulo de máxima tensión en un momento donde el oficialismo intenta sostener cohesión política en medio de un escenario cada vez más complejo.