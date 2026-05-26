Las lágrimas de Ulises Bueno por el campeonato de Belgrano

División y recorrió en bicicleta el trayecto que une Córdoba capital con Alta Gracia para agradecerle a la Virgen de Lourdes. El cantante había realizado el pedido durante la final ante River, cuando el Pirata perdía 2-1 y todavía soñaba con dar vuelta el resultado.

La promesa nació en pleno partido: si Belgrano lograba quedarse con el título, el cuartetero pedalearía hasta el santuario ubicado en Alta Gracia. Finalmente, el equipo cordobés revirtió la historia y se coronó campeón en una jornada cargada de emoción, que coincidió además con el día en que Rodrigo Bueno habría cumplido 53 años.

Este lunes, Ulises inició el recorrido acompañado por hinchas y seguidores que decidieron sumarse a la travesía. Tras completar cerca de 40 kilómetros, llegó hasta la gruta de la Virgen de Lourdes, donde fue recibido por fanáticos que se acercaron para acompañarlo y agradecer por el campeonato.

🗣️ “MI HERMANO HUBIESE ESTADO MUY CONTENTO CON LO QUE PASÓ”



🎤 Ulises Bueno cumplió su promesa y visitó la gruta de la Virgen en Alta Gracia. Ante los micrófonos recordó a su hermano Rodrigo, luego de la coronación de #Belgrano. pic.twitter.com/C1bnY36Awt — 351 Deportes (@351Deportes) May 25, 2026

“Venimos a cumplir la promesa. Si Belgrano ganaba nos veníamos de Córdoba en bici”, expresó el artista al arribar al santuario. Luego, profundamente emocionado, recordó a su hermano Rodrigo: “Mi hermano hubiera estado muy contento por lo que pasó”.

Durante varios minutos, Ulises permaneció frente a la imagen de la Virgen en silencio, mientras muchos simpatizantes dejaban camisetas, banderas y calcomanías de Belgrano como ofrenda. La escena mezcló la devoción religiosa con la pasión futbolera que atravesó a toda Córdoba tras la obtención del título.

En paralelo, el cantante también homenajeó a Rodrigo en redes sociales con un video que recopiló imágenes y fragmentos de shows del Potro. Allí escribió: “Gracias Belgrano de mi vida, gracias Dios, gracias Potro. Somos campeones”.

Al finalizar el recorrido, Ulises compartió otro mensaje con sus seguidores: “Ya llegamos. Gracias por acompañarme, mi hermano estaría feliz”, publicó junto a imágenes de la llegada a Alta Gracia.

La previa de la final también había tenido un momento muy especial protagonizado por Beatriz Olave. La madre de Rodrigo grabó un emotivo mensaje dedicado a su hijo en el día de su cumpleaños y le pidió “desde el cielo” que acompañara a Belgrano en la definición ante River.

“Espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo: que hoy Belgrano salga campeón”, expresó Bety, rodeada de decoraciones celestes y blancas, una torta alusiva y distintos símbolos vinculados al club del que Rodrigo fue fanático toda su vida.