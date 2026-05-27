Caputo salió a mostrar dólares para despejar dudas antes del próximo vencimiento de deuda

Luis Caputo reforzó las cuentas del Tesoro para mostrar capacidad de pago antes del vencimiento de julio

El Gobierno ya reunió más de la mitad de los dólares necesarios para cancelar deuda soberana

La operación fue interpretada como una señal de tranquilidad para los mercados financieros

El Banco Central continúa acumulando divisas por exportaciones y flujo financiero

El riesgo país sigue elevado pese a la confianza en la voluntad de pago del Gobierno

Los inversores ya comienzan a mirar el escenario político y electoral de 2027

El Gobierno nacional buscó enviar una fuerte señal de tranquilidad a los mercados financieros de cara al importante vencimiento de deuda en dólares previsto para comienzos de julio. El ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso una operación que permitió incrementar de manera significativa los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central, en una maniobra interpretada por operadores y analistas como un mensaje anticipado de capacidad de pago.

La decisión llegó en un contexto donde los inversores continúan mostrando confianza en la voluntad del Gobierno de cumplir con sus compromisos financieros, aunque la falta de anuncios concretos sobre el mecanismo de cancelación comenzaba a generar cierta expectativa en el mercado. A diferencia de otras ocasiones, esta vez la administración de Javier Milei optó por exhibir parte de los fondos con anticipación.

La operación implicó la compra de aproximadamente 1.683 millones de dólares por parte del Tesoro, fondos que habrían sido adquiridos directamente al Banco Central. Con ese movimiento, los depósitos oficiales en moneda extranjera treparon a unos 2.411 millones de dólares, cifra que representa algo más de la mitad de los cerca de 4.400 millones que deberán abonarse el próximo 9 de julio entre capital e intereses de títulos soberanos.

La señal fue leída positivamente por el mercado porque muestra que el Gobierno ya comenzó a reunir recursos propios para afrontar el compromiso sin depender completamente de financiamiento externo o de nuevas colocaciones de deuda. El gesto también apunta a reforzar la idea de disciplina fiscal y financiera que el oficialismo intenta sostener desde el inicio de la gestión.

El fortalecimiento de las reservas y de las cuentas del Tesoro se explica por distintos factores que favorecieron el ingreso de divisas durante los últimos meses. Por un lado, el Banco Central continúa comprando dólares en el mercado cambiario impulsado por la fuerte liquidación del complejo agroexportador, el crecimiento de las exportaciones energéticas y el ingreso de capitales financieros.

En paralelo, el equipo económico logró captar una importante cantidad de dólares mediante licitaciones de bonos soberanos emitidos en el mercado local. Las colocaciones de títulos en moneda extranjera permitieron sumar miles de millones de dólares adicionales a las arcas oficiales y reforzar la posición financiera de la administración nacional.

Pese a estas señales, el riesgo país continúa mostrando resistencia a una baja más pronunciada y se mantiene en niveles relativamente elevados para los estándares que busca alcanzar el Gobierno. Los operadores atribuyen esta situación principalmente al complejo contexto internacional, marcado por la suba de tasas de interés en Estados Unidos y el impacto negativo que eso genera sobre los mercados emergentes.

A ese escenario se suma otro factor que empieza a ganar peso en las evaluaciones de los inversores: la incertidumbre política vinculada al proceso electoral que se aproxima. En el mercado ya comenzaron a aparecer preocupaciones sobre el desgaste de la imagen presidencial reflejado en distintas encuestas y el posible impacto que eso podría tener sobre las expectativas de mediano plazo.

Los analistas destacan que actualmente existe una convicción generalizada respecto a que Milei y Caputo cumplirán con el pago de la deuda. Sin embargo, advierten que buena parte de esa confianza ya se encuentra incorporada en el precio de los bonos argentinos y que el margen para nuevas mejoras podría ser limitado.

Además, señalan que el mercado internacional se volvió menos favorable para los activos de riesgo. La suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense afecta especialmente a los países emergentes y reduce el apetito global por títulos de deuda como los argentinos.

En ese marco, algunos especialistas consideran que los inversores ya empezaron a mirar más allá del corto plazo y comienzan a enfocarse en el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La estabilidad financiera conseguida por el Gobierno aparece valorada por el mercado, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad política y económica del programa en el largo plazo.

Mientras tanto, el oficialismo intenta sostener la calma financiera mostrando capacidad de pago, acumulación de divisas y disciplina fiscal en un momento donde el contexto internacional y el clima político empiezan a jugar un rol cada vez más determinante sobre la percepción de riesgo argentino.