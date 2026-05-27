Monteoliva salió a respaldar a Patricia Bullrich y negó internas dentro del oficialismo

Alejandra Monteoliva negó un distanciamiento con Patricia Bullrich

La ministra destacó la influencia política de Bullrich dentro del Gobierno

Monteoliva elogió el rol de la senadora en el Senado y la aprobación de leyes

También rechazó versiones sobre internas vinculadas a Federico Angelini

Las tensiones dentro de La Libertad Avanza volvieron a quedar bajo análisis

El oficialismo busca mostrar unidad frente a los rumores de disputas internas

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, rechazó públicamente las versiones sobre un supuesto enfrentamiento con la senadora nacional Patricia Bullrich y buscó bajar el tono a las especulaciones sobre nuevas tensiones internas dentro de La Libertad Avanza. En medio de los rumores sobre disputas de poder dentro del oficialismo, la funcionaria aseguró que mantiene una “excelente relación” con la ex ministra y destacó su peso político dentro del gobierno de Javier Milei.

Las declaraciones de Monteoliva se produjeron luego de varias versiones que señalaban un posible distanciamiento entre ambas dirigentes y vinculaban incluso la salida de algunos funcionarios del área de Seguridad con disputas internas dentro del espacio libertario. Sin embargo, la ministra negó de manera categórica cualquier tipo de ruptura y sostuvo que Bullrich continúa teniendo un rol central dentro de la estructura política oficialista.

Durante una entrevista radial, Monteoliva resaltó especialmente la influencia que la actual senadora mantiene en el Congreso y afirmó que su participación fue clave para impulsar distintas leyes promovidas por el oficialismo durante el último año y medio. Según explicó, Bullrich se consolidó como una figura de peso dentro del Senado y cumple una función estratégica para facilitar acuerdos parlamentarios y fortalecer la agenda legislativa del Gobierno.

La ministra también elogió la capacidad política de la ex titular de Seguridad y aseguró que se trata de una dirigente con amplia experiencia de gestión y fuerte presencia nacional. En ese sentido, remarcó que Bullrich se siente cómoda ocupando distintos espacios dentro del oficialismo y destacó que mantiene una valoración positiva entre los funcionarios cercanos al Presidente.

Las declaraciones aparecen en un momento particularmente sensible para La Libertad Avanza, donde en las últimas semanas crecieron las versiones sobre disputas internas entre distintos sectores del oficialismo. Las tensiones involucran tanto diferencias políticas como desacuerdos sobre el armado partidario y la distribución de poder dentro del Gobierno.

En ese escenario, el nombre de Bullrich volvió a quedar en el centro de las especulaciones debido a su creciente protagonismo político y a las versiones que hablan de posibles diferencias con el sector que responde a Karina Milei, una de las figuras más influyentes dentro del entorno presidencial.

Monteoliva también se refirió a la salida de Federico Angelini, quien se desempeñaba como subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad. En los últimos días circularon versiones que atribuían su alejamiento a disputas internas relacionadas con la puja entre Bullrich y el armado político vinculado a Karina Milei.

Sin embargo, la ministra negó tajantemente esa interpretación y aseguró que no existe ningún enfrentamiento entre ella y la actual senadora libertaria. Con tono enfático, insistió en que la relación entre ambas es sólida y descartó cualquier tipo de conflicto dentro del área de Seguridad.

Las declaraciones de Monteoliva fueron interpretadas como un intento de desactivar las crecientes versiones sobre fracturas internas dentro del oficialismo, especialmente en un contexto donde distintos episodios dejaron expuestas tensiones entre referentes libertarios y sectores aliados al Gobierno.

En las últimas semanas, La Libertad Avanza enfrentó múltiples episodios de confrontación pública entre dirigentes, legisladores y funcionarios, varios de ellos amplificados a través de redes sociales y declaraciones mediáticas. Esa dinámica alimentó la percepción de un oficialismo atravesado por disputas internas mientras busca consolidar su estructura política y parlamentaria.

Pese a ese escenario, Monteoliva intentó transmitir una imagen de unidad y reivindicó el rol político de Bullrich como una de las dirigentes más importantes dentro del esquema de poder que acompaña a Javier Milei. La ministra buscó dejar en claro que la ex candidata presidencial sigue siendo una pieza clave para el Gobierno tanto en materia legislativa como en el plano político nacional.