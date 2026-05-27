La crisis del consumo golpea al retail y Pardo acelera el cierre de sucursales en el interior del país

Pardo profundizó el cierre de sucursales en distintas provincias del país

La cadena pasó de tener cerca de 75 locales a operar con alrededor de 62 puntos de venta

La caída del consumo y del poder adquisitivo golpea con fuerza al retail

Las empresas enfrentan mayores costos operativos y aumento de la morosidad crediticia

Los electrodomésticos dejaron de ser prioridad para muchas familias argentinas

El sector registra fuertes bajas en ventas pese a la reducción relativa de precios

La caída del consumo y el deterioro del poder adquisitivo continúan profundizando la crisis que atraviesa el sector del retail en la Argentina. En ese escenario, la cadena Pardo avanza con un fuerte achique de estructura que ya impacta en distintas provincias y expone las dificultades que enfrentan las empresas dedicadas a la comercialización de electrodomésticos y artículos para el hogar.

La firma, que llegó a contar con cerca de 75 sucursales distribuidas en distintos puntos del país, atraviesa actualmente un proceso de reducción operativa que derivó en el cierre de múltiples locales durante los últimos meses. La situación refleja un escenario complejo para un rubro golpeado por la retracción del consumo, el aumento de costos operativos y la creciente dificultad de los hogares para financiar compras de bienes durables.

En las últimas semanas, Pardo bajó las persianas de varias sucursales ubicadas en ciudades del interior. Entre los cierres más recientes aparecen los locales de Río Cuarto y General Deheza, en la provincia de Córdoba, además de una sucursal en Rafaela, Santa Fe, y otra de gran tamaño en Cipolletti, Río Negro. A esos casos se sumó recientemente el cierre del punto de venta ubicado en la ciudad bonaerense de San Pedro.

Desde la empresa reconocen que el contexto económico obligó a revisar la estructura comercial y avanzar con decisiones orientadas a mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa. Según explicaron, el objetivo es sostener la operación en un escenario cada vez más adverso para el comercio minorista tradicional.

La compañía también admitió que viene aplicando cierres puntuales, relocalizaciones y modificaciones en sus formatos de venta como parte de una estrategia de reorganización interna. En pocos años, la cadena redujo significativamente su presencia territorial y actualmente opera con alrededor de 62 sucursales activas.

La crisis que atraviesa Pardo no es un caso aislado. El sector de electrodomésticos y retail arrastra desde hace tiempo una combinación de factores negativos que afectan especialmente a las empresas con fuerte presencia física. El desplome de las ventas presenciales, el incremento de costos y la menor capacidad de consumo de las familias comenzaron a poner en jaque la sustentabilidad de numerosos negocios del rubro.

En ciudades como Cipolletti, referentes comerciales locales vincularon el cierre de sucursales al derrumbe de las ventas y al peso creciente de los costos fijos, entre ellos alquileres, salarios, impuestos y gastos operativos. También advirtieron sobre otro problema que golpea al sector: el aumento de la morosidad en las compras financiadas.

Muchas cadenas comerciales dependen en gran medida del otorgamiento de créditos propios para sostener las ventas. Sin embargo, el deterioro de la situación económica incrementó los niveles de incumplimiento de pago y complicó todavía más las cuentas de las empresas.

El panorama también genera preocupación entre los trabajadores. En algunas ciudades, representantes sindicales reconocieron sorpresa por la forma repentina en que se concretaron ciertos cierres y señalaron que aún existen incertidumbres sobre la situación laboral de parte del personal afectado. Aunque en algunos casos se presume que empleados fueron reubicados, persisten dudas sobre cómo continuará el proceso de ajuste.

El escenario actual evidencia además un cambio profundo en el comportamiento del consumo. Los electrodomésticos y productos tecnológicos, históricamente considerados bienes de compra postergable, se encuentran entre los primeros gastos que las familias dejan de priorizar cuando cae el ingreso disponible.

En ese contexto, el sector viene registrando fuertes retrocesos interanuales en prácticamente todas las categorías, desde línea blanca hasta pequeños electrodomésticos y productos de tecnología. Lo llamativo es que la caída de las ventas ocurre incluso en medio de una reducción relativa de precios en comparación con otros rubros de la economía.

Mientras la inflación general continúa elevada, muchos productos del sector mostraron bajas de precios reales como consecuencia de promociones, competencia y necesidad de liquidar stock. Sin embargo, la mejora relativa en los valores no logró reactivar la demanda.

La situación deja al descubierto un problema más profundo: el deterioro de los ingresos y la pérdida de capacidad de compra de los consumidores. En un contexto de salarios golpeados y mayor incertidumbre económica, incluso productos más accesibles quedan fuera del alcance de gran parte de los hogares argentinos.