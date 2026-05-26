Panamá y China se reunirán en Nueva York en medio de la disputa por los puertos

Los ministros de Relaciones Exteriores de Panamá y China mantendrán este martes una reunión en Nueva York que marcará el primer encuentro de alto nivel entre ambos países desde que estalló la crisis diplomática vinculada al conflicto por los puertos cercanos al Canal de Panamá y las restricciones impuestas a embarcaciones panameñas en terminales chinas.

El encuentro se desarrollará en el marco de una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU, actualmente presidido por China, y se da en medio de un clima de creciente tensión política y comercial entre ambos gobiernos.

Desde la Cancillería panameña señalaron que la agenda será abierta y apuntará a “armonizar” las relaciones bilaterales, afectadas en los últimos meses por la salida de la empresa china CK Hutchison de la operación de dos puertos estratégicos próximos al Canal.

La polémica comenzó luego de que la Corte Suprema de Panamá declarara inconstitucional la concesión otorgada hace más de 25 años a la compañía asiática. La decisión provocó un fuerte impacto geopolítico y derivó en un conflicto que involucró también a Estados Unidos.

El entonces presidente Donald Trump había cuestionado públicamente la presencia de capitales chinos en la zona del Canal y celebró como un logro de su administración el acuerdo para transferir los puertos a un consorcio encabezado por BlackRock. Sin embargo, el gobierno chino bloqueó posteriormente la operación.

Tras la salida de CK Hutchison, Beijing endureció su postura y lanzó advertencias hacia Panamá, además de iniciar un arbitraje internacional millonario contra el Estado panameño.

En paralelo, comenzaron a registrarse mayores controles y demoras sobre buques con bandera panameña en puertos chinos, situación que generó preocupación en el sector marítimo internacional debido al peso que tiene Panamá en el comercio naval global.

El presidente José Raúl Mulino reconoció semanas atrás que las tensiones escalaron con fuerza, aunque aseguró que en los últimos días comenzaron a aparecer señales de acercamiento entre ambos países.

La reunión prevista en Nueva York aparece ahora como un paso clave para intentar recomponer una relación atravesada por disputas comerciales, intereses estratégicos y la creciente puja de influencia entre China y Estados Unidos sobre una de las rutas marítimas más importantes del mundo.